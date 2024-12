Creat: Actualitzat:

Si tenen un parell d’hores lliures i encara figura a la cartellera, goso aconsellar-los que alguna d’aquestes festes vagin a veure El ministro de propaganda, la pel·lícula de Joachim Lang sobre els últims anys de vida de Joseph Goebbels, mà dreta de Hitler al Tercer Reich. Jo hi vaig anar dies enrere, al Screenbox, abans Funàtic, un feiner d’entre setmana, a les 12 del matí –privilegis de la jubilació-, amb entrada reduïda de 4 euros, sol a la sala, sensació prou agradable però estranya, una mica inquietant, perquè no deixes de pensar tota l’estona que mentre ets allà dins a les fosques potser al defora s’ha produït la fi del món. Que sortiràs per la porta i estarà tot devastat, solitari ja per sempre més. Mèrits artístics a banda, aquest singular producte fílmic combina actuació cinematogràfica convencional amb fragments de documentals de l’època, alguns fins ara inèdits, que aporten realisme i rigor. I pel que fa al tema, l’examen minuciós i clarificador de l’antecedent històric d’un fenomen que per desgràcia veiem repetit cada cop més en l’actualitat, com és la desinformació a base de notícies falses i d’altres tècniques propagandístiques per tal de manipular políticament la ciutadania, convertida en massa amorfa, teledirigida, sovint iracunda, venjativa, irracional, espantada, que es mou –i vota– sobretot per impulsos viscerals, seguint l’estómac en comptes del cervell. Sens dubte, si em permeten l’incís, al preocupant panorama vigent, que es concreta en victòries electorals del populisme d’ultradreta arreu de l’orbe, inclosa la “civilitzada” Europa, hi haurà contribuït en gran mesura la irrupció imparable de les xarxes socials, que diria que encara no som prou conscients del mal que estan fent a la democràcia, la convivència i la llibertat, quan en principi el seu objectiu havia de ser eixamplar tots aquests valors. En fi, que el futur hi faci més que nosaltres.. Per cert, confio que em tornin a permetre una altra recomanació, si és que avui pretenc dinar a casa de la regidora de cultura. Aquest vespre a les 7, a l’església de Bell-lloc, i amb accés gratuït, Gran Concert de Nadal a càrrec del prestigiós Cor Vivaldi: més de vint cantaires i uns quants instruments de corda i tecla, interpretant peces clàssiques i nadales de sempre (una altra classe de propaganda, ho admeto, vostès disculpin, en aquest cas benintencionada).