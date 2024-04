Dissabte, 6. Per què la igualtat exigeix l'amnistia?

Creat: Actualitzat:

- Perquè sense igualtat no hi ha democràcia, i sense amnistia no hi ha igualtat.

- Home! Potser és veritat que alguns exproges són avui grotescament conservadors, però en relació a l'aministia m'he fet un fart de llegir que atempta contra la igualtat.

- Els que ho diuen menteixen, i tant se me'n dona si són jutges, fiscals o catedràtics en Dret Constitucional. L'amnistia és impescindible per corregir una desigualtat.

- Que consisteix en?

- Castigar la desobediència pacífica , que no comporta pena de presó, amb 12 anys de presó. O empresonar una persona en ple procés d'investidura just el dia abans que fos investit president de la Generalitat, un dels majors escàndols d'aquest país en 45 anys de democràcia monàrquica.

- I si tant escandalós és, perquè no hi va haver més polèmica?

- Perquè l'instint de supervivència de la condició humana sempre accepta la realitat, per més delirant que sigui. Si això d'empresonar una persona el dia abans de ser investit president de la Generalitat t'ho presentessin uns alumnes en el guio d'una ficció a la Universitat els posaries un zero per inversemblant.

- Però en aquest país hi ha haver delictes el 2017.

- El delicte de desobedència, sí, que repeteixo que no comporta presó. A tu et poden sancionar per no portar el cinturó de seguretat al cotxe, però no et poden condemnar a mort per aquesta infracció.