Dimarts, 28. Antisemita seràs tu, Netanyahu

- Quina vergonya, Netanyahu. Diu que el Tribunal Penal Internacional és antisemta per ordenar la seva detenció. Antisemita serà ell!

- Home. A Netanyahu el pots acusar de moltes coses, però no d'antisemita.

- Antimsemita, i tant! Als jueus de bé, com a totes les persones de bé, els avergonyeix el seu comportament criminal.

- A veure. Tot això ve de l'animalada del 7 d'ocubre d'Hamas.

- Però aquella animalada no pot servir d'excusa pel genocidi que estem veient. Treinta cinc mil morts, molts d'ells nens. Això és com si, quan ETA matava, s'hagués decidit bombardejar el País Basc fins que no quedés cap basc.

- De manera que estàs content amb el reconeixement de Palestina que ha fet avui Pedro Sánchez.

- Evidentment. N'estem totes les persones de bé. El que no em sembla tan bé és els mil milions en armes que ha donat a Zelenski. I encara menys que hagi provocat un conflicte diplomàtic amb Milei per unes declaracions sobre Begoña Gómez i no amb Putin o Netanyahu.

- Una mica exagerades les reaccions amb lo de Begoña Gómez, sí.

- Exagerades i cursis. Cursis també.