L’altre dia el britànic Jude Bellingham va dir-li a l’àrbitre de l’Osasuna-Reial Madrid “I’m talking to you with respect. Fuck off”, cosa que va provocar que el col·legiat l’expulsés de forma immediata. La frase conté un oxímoron palmari, perquè si tu li parles a algú amb respecte no li engegues, tot seguit, un “Que et follin” ben maco, que és el que significa el “Fuck off” pronunciat pel jugador. La polèmica entre els aficionats merengues va desfermar-se de la manera més absurda, perquè interpretaven que el “Fuck off” era una mena de crossa o falca que, segons ells, podia traduir-se per un “Joder” inofensiu. No ha d’estranyar aquest nivell de desconeixement de la llengua anglesa en un estat eminentment monolingüe en què bona part de la població té irrupcions cutànies cada cop que sent uns mots en català, gallec, bable, aranès o euskera, que són llengües que no només tenen la capacitat de permetre la comunicació entre milions de persones, sinó també la de fer enfadar uns quants milions d’éssers vius més. La bola del “Fuck off” va anar fent-se grossa fins a arribar al plató d’El Chiringuito, la tertúlia futbolística que condueix Josep Pedrerol a Mega, en què van convidar una professora d’anglès, Andy Povedano, perquè emetés veredicte. La professora va concloure que calia tenir en compte el context, la gestualitat del futbolista i l’ús habitual de l’expressió entre els anglesos, i que podria traduir-se per un “Deixa’m en pau” o un “Joder”, una expressió aquesta darrera que els espanyols empren per saludar, queixar-se o per dir “que el día está maravilloso”, va reblar. El que sí que va ser realment meravellós va ser el contrapunt a la seva intervenció, que va oferir un altre professor d’anglès, Robbie Vincent, nadiu, que va traduir l’expressió per “Ves a prendre pel cul” o “Ves a la merda”. La cara de la professora Povedano va omplir-se de poesia. Però el millor estava per venir i va arribar amb l’arqueologia de les xarxes, en què diversos usuaris van excavar i trobar evidències històriques curioses, com una foto de la professora Povedano graduant-se a l’Escola Universitària del Reial Madrid on, ves a saber, potser va estudiar filologia anglesa. I vet aquí un gos i vet aquí un gat, al final va resultar que Povedano, abans que professora d’anglès, era madridista.