Els socialistes i l’ombra
Dimarts, el paer en cap penjava una foto a X per anunciar que a Lleida estem de verema i donava ànims a tots aquells que s’esllomen entre ceps. El vermut també surt del raïm, però em costa imaginar-me’l en el paper de Keanu Reeves a Un passeig pels núvols (1995) ajupint-se per treballar mentre flirteja amb una xicota propietària d’una gran vinya. La verema coincideix sempre amb la torridesa i, enguany, amb l’onada de calor que, a diferència de l’Anticicló de les Açores o les arenes movedisses –prescindeixo del més normatiu “sorramoll”–, encara és entre nosaltres. Estem en risc de calor extrema, les temperatures han superat els 40 graus i la Paeria ha activat la fase 2 del pla per prevenir-ho. Això s’anunciava a X i es recomanava als lleidatans, amb lletres grosses, que busquessin l’ombra al carrer. Un bon consell, aquest, que ha acabat esdevenint una paradoxa després de la polèmica per la tala indiscriminada d’arbres a l’Avinguda Rovira Roure, alguns amb més de 50 anys, i la desaparició d’una de les zones més ombrívoles del centre. L’excusa, el mal estat en què es trobaven i que dificultaven unes obres de serveis públics soterrats. Amb data de 2025 no hi ha cap alternativa i hem de carregar-nos un conjunt d’arbres que eren refugi climàtic, patrimoni natural de la ciutat i que formaven part del paisatge visual històric de la ciutat? No m’ho crec.
Fa riure que qui hagi sortit a donar explicacions hagi estat la regidora de Bon Govern (!!!), la qual ha fet gala d’altes capacitats en afirmar que s’havien d’haver tallat abans perquè hi havia el perill de perdre una subvenció de la Diputació per renovar el clavegueram. Com d’incapaç per a la política –i la vida– has de ser per perpetrar una tala d’arbres en plena onada de calor i, a sobre, justificar-la per la pèrdua d’una subvenció. No estranya, tanmateix, quan veus que l’Ajuntament de Barcelona, també socialista, acaba de descobrir que a l’ombra la sensació de calor es redueix entre 3 i 4 graus i, per això, ha presentat un Programa d’Ombres sense arbres. L’Ajuntament de Lleida ho deu haver vist i ho ha millorat: si ha de ser sense arbres, fem-ho bé. En fi, sembla que els socialistes això de l’ombra no ho treballen bé, i mira que hi tenen experiència perquè alguns dels seus càrrecs electes hi han passat temporades.