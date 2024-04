Avís per a navegants

Creat: Actualitzat:

Les línies de telèfon i la connexió a internet van quedar restablertes ahir a tot el pla de Lleida, després que un incendi provocat danyés cables de fibra òptica a la capital del Segrià i afectés les comunicacions d’almenys 25 municipis d’aquesta comarca, les Garrigues, el Pla, l’Urgell, la Noguera i la Segarra. Així ho van confirmar ahir fonts de Telefónica, al cap de més de dos dies de treballs per restablir el cablatge afectat. La companyia ha presentat denúncia per l’incendi davant dels Mossos, que ja ho investigaven dimecres passat. Els consells de les comarques afectades, per la seua part, han reclamat mesures per evitar que això es repeteixi, que van des d’instal·lar videovigilància en punts crítics de la xarxa de fibra òptica fins a duplicar-ne part per fer-la més resistent davant d’incidències. El tall de comunicacions ha afectat més de 60.000 persones i centenars d’empreses i serveis públics. Per reclamar els danys causats per la interrupció del servei es pot fer directament a la companyia i la Cambra de Comerç també està articulant instruments perquè els particulars, empreses i negocis de tot tipus puguin rebre una compensació econòmica per les pèrdues, la qual cosa evidentment és acceptable i obligada. Però una vegada reparada la incidència i restituïdes les pèrdues provocades, es poden buscar alternatives i mètodes de seguretat que impedeixin que qualsevol malànima pugui deixar inactiva l’economia de cinc comarques. Perquè la pregunta que ens fem tots és què passaria si el sabotatge, vandalisme o un simple accident fessin malbé els principals nusos de comunicacions telefòniques mundials. La resposta és evident: el caos. I en ple segle XXI, la tecnologia i les mateixes firmes subministradores, en aquest cas Telefónica, han de buscar la forma i de no deixar-nos exposats d’aquesta manera i més si tenim en compte que avui dia els serveis digitals són utilitzats des dels centres sanitaris per programar els seus pacients fins als pagesos per controlar el reg o les residències per a la medicació dels padrins. Tot depèn ja de la telefonia i internet.Ràdio Lleida, 90 anysLa ràdio, igual com la televisió i la premsa escrita, han estat qüestionades en moltes ocasions per la competència dels mitjans digitals, obviant i oblidant que el que importa no és el mitjà, sinó el missatge, i aquest s’adapta, transforma i avança al mateix ritme que la tecnologia i la bona salut que tenen les ones a dia d’avui ho demostren. Dijous Ràdio Lleida va celebrar amb els seus oients, anunciants i treballadors 90 anys de vida, que són la història parlada de diverses generacions. Felicitats i llarga vida al periodisme en totes les seues formes