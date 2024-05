Creat: Actualitzat:

És la festa més popular de Lleida. L’Aplec del Caragol continua batent rècords i es prepara per créixer encara més. Ahir es va tancar una edició multitudinària, amb 15.000 penyistes i 200.000 visitants, i sense pràcticament cap incidència. Encara no s’ha tocat sostre i el president de la Federació de Colles de l’Aplec, Ferran Perdrix, va anunciar que l’any que ve a les 119 colles actuals –4 més que el 2023– se sumaran tres més “segur” i potser una quarta. Això sí, no hi cap ningú més. El límit el marca el recinte dels Camps Elisis, perquè per continuar acceptant colles caldria ampliar serveis com les preses d’aigua. Una de les claus de l’èxit de l’Aplec ha estat aquest creixement ordenat. La festa anàrquica al costat del riu dels primers anys vuitanta té un punt de nostàlgia i autenticitat, però a ningú se li escapa que l’Aplec ha obtingut reconeixements com el de Festa Tradicional d’Interès Nacional per part de la Generalitat o la declaració de Fiesta de Interés Turístico Nacional per part del Govern estatal perquè s’ha civilitzat i s’ha obert als visitants forans. Encara que l’experiència de viure un intens cap de setmana des d’una colla és única, és innegable que l’Aplec ha deixat de ser un club que no acceptava ningú que no fos soci. Amb propostes gastronòmiques i activitats de tot tipus, cada vegada són més els curiosos que s’atansen a Lleida a descobrir una festa gastronòmica en la qual es consumeixen ni més ni menys que quinze tones de caragols. Ara hauria de ser el torn de la ciutat, que hauria de saber aprofitar aquest aparador per publicitar-se. I no ens referim només a les institucions, sinó als emprenedors locals. Els productors de km 0 tenen una oportunitat d’or per treure profit d’aquesta celebració, així com la restauració i el comerç. Potser l’Aplec no pugui créixer més en nombre de penyistes, però Lleida el pot fer encara més gran i aprofitar la marca de l’Aplec, que compta amb el gran reclam de ser una festa intergeneracional en la qual poden coincidir –i de fet, coincideixen– avis i nets i que s’associa a tot el país amb la ciutat.Nou escàndol judicialLa Vanguardia va revelar dissabte que tots els jutges espanyols haurien rebut a través del seu correu corporatiu una guia contra la llei d’amnistia en la qual es faciliten dos formularis perquè els magistrats puguin elevar qüestions d’inconstitucionalitat o qüestions prejudicials al Tribunal Constitucional (TC) i al Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE), un pas que obligaria a paralitzar l’aplicació de la llei. Sens dubte, un escàndol que torna a posar en dubte la separació de poders a l’Estat espanyol