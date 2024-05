Judicis ràpids contra la inseguretat

Creat: Actualitzat:

Ahir es van conèixer les primeres condemnes per l’onada de robatoris que han causat una gran alarma a l’Horta de Lleida en els últims mesos. Tres individus van acceptar penes d’entre un any i un any i mig de presó per la seua participació en un intent d’assalt en un habitatge de la partida Marimunt. Al ser les condemnes inferiors als dos anys, els lladres no ingressaran a la presó si no tenen altres condemnes anteriors, una cosa que no consta en aquest cas. El fet que a les partides de l’Horta s’hagin produït un gran nombre d’assalts en habitatges en les últimes setmanes, alguns dels quals de caràcter violent, ha provocat la lògica indignació dels veïns que resideixen en aquesta emblemàtica zona de Lleida, que entenen que no es garanteix com cal la seua seguretat. En realitat, tant la Guàrdia Urbana com els Mossos d’Esquadra han augmentat considerablement els patrullatges en aquestes partides i són ells que ho han de fer perquè tenen la preparació necessària. Els sometents que han promogut alguns veïns són una alternativa que pot ser perillosa per a les persones que els integren, per la qual cosa és convenient confiar en els professionals. També s’han pres diverses iniciatives encaminades a millorar la seguretat, com la instal·lació de càmeres o la vigilància amb drons, però l’Horta és un espai amplíssim i resulta complicat garantir una alta eficàcia en els serveis policials. Per aquesta raó és important que es produeixi una actuació judicial eficaç que dissuadeixi els lladres. L’última reforma del Codi Penal en matèria de robatoris va establir l’ingrés a la presó dels delinqüents reincidents que hagin estat condemnats almenys 3 vegades en sentència ferma per aquest tipus de delictes. Es tracta d’una iniciativa legislativa que està en vigor des de fa un any i mig però que amb prou feines es pot aplicar perquè és molt estrany que una persona que comet aquest tipus de robatoris hagi estat condemnada més de tres vegades. Això és així perquè, una vegada que un presumpte lladre és detingut, s’instrueix la causa i el judici no se celebra moltes vegades fins a un any o un any i mig després del robatori. Durant tot aquest període el lladre continua actuant al seu aire, ja que queda en llibertat cada vegada que és arrestat, fins al punt que una desena de delinqüents acumulen més de 200 robatoris a les botigues de l’Eix Comercial de Lleida, que és una altra de les zones en les quals aquest tipus d’assalts causen una gran alarma social. Aquesta demora en la celebració del judici no és acceptable. En la immensa majoria d’aquests casos la instrucció de la causa és molt senzilla, ja que el lladre ha estat gravat per càmeres de seguretat, amb la qual cosa no és necessari obtenir més proves, i en aquests casos la justícia permet celebrar el judici l’endemà de la detenció. Aquesta és la mesura que pot combatre d’una forma realment eficaç unes onades de robatoris que es fan insuportables.