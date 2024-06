Sense corporativisme mal entès

Creat: Actualitzat:

Ls Divisió d’Afers Interns (DAI) dels Mossos d’Esquadra va detenir dimarts un agent lleidatà de la policia autonòmica per suposat tràfic de drogues, segons va confirmar aquest diari. Es tracta de l’agent de 49 anys que era investigat per la seua suposada implicació en un robatori violent que es va produir a mitjans de maig a la capital del Segrià i per una suposada estafa per no pagar en una gasolinera de la Franja. La detenció correspon a un presumpte delicte contra la salut pública. Pel que sembla, podria estar vinculat a una denúncia d’una persona per un deute relacionat amb la compra de substàncies estupefaents. Val a recordar que la prefectura dels Mossos a la Regió Policial de Ponent va demanar fa unes tres setmanes a la comissaria d’Afers Interns que obrís una investigació perquè aclarís quina responsabilitat tindria aquest agent en diversos il·lícits penals. Uns altres dos agents de la policia catalana a les comarques de Lleida han estat imputats pel mateix cos per accions suposadament il·lícites. El primer és el policia acusat de tràfic de cocaïna al descobrir-se la seua presumpta implicació en la venda i compra de droga per WhatsApp d’un arrestat i l’altre és un agent que va ser detingut –després va quedar en llibertat amb càrrecs– a finals de març acusat de blanqueig de capitals relacionat amb el narcotràfic. També està imputat per un delicte de falsedat documental. Es dona la circumstància que aquest últim va ser el que va denunciar, com a testimoni protegit, comandaments dels Mossos a Lleida per l’1-O, una causa que va ser arxivada. En tot col·lectiu existeixen persones que no fan honor a la professió que exerceixen, però és molt més greu quan els qui no compleixen amb les lleis o cometen delictes són precisament aquells que tenen el deure de perseguir-los i vetllar per la seguretat, el bé comú i el benestar dels ciutadans. Però el fet que la Regió Policial de Ponent sigui la que persegueixi aquestes pomes podrides i no intenti ocultar-les, en nom d’un corporativisme mal entès o pel temor d’enfosquir la imatge general del cos, és lloable, necessari i aplaudible.Marc Márquez renascutJa està confirmat. Marc Márquez serà pilot de l’equip Ducati Corse per a les dos pròximes temporades (2025 i 2026). Després d’anunciar que seria Jorge Martín el company de Pecco Bagnaia a l’equip oficial, finalment serà Marc qui ocuparà el seient de l’escuderia italiana a l’anunciar el de Cervera que no acceptaria anar-se’n a un equip satèl·lit. Bona notícia per al lleidatà, que va passar un calvari a Honda per falta de competitivitat de la seua moto i que ja porta unes curses demostrant que el campió del món ha tornat