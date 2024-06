El propòsit de la Trobada al Pirineu

Creat: Actualitzat:

En els últims anys ha canviat molt la concepció empresarial i, partint de la base que la rendibilitat econòmica sempre és indispensable per a qualsevol firma o negoci, la realitat ha creat també una nova visió sobre el paper que han de tenir les empreses en el seu entorn, ajudant a millorar el medi ambient, a lluitar contra el canvi climàtic, a gastar menys aigua i consum elèctric i a incorporar un propòsit social que vagi més enllà que el de generar ocupació i guanyar diners. El lideratge impulsat per un propòsit és el procés d’influir els membres d’una organització per treballar en una meta que sigui noble i que contribueixi no només als interessos personals dels empleats i líders de l’empresa, sinó principalment a contribuir al bé general de la comunitat, la societat, el país o el món sencer. A aquest objectiu ha dedicat aquest any la Trobada al Pirineu les seues principals ponències i l’organització pot donar-se per satisfeta perquè, a més dels representants de les firmes lleidatanes, que van donar bon compte de tenir clara la seua implicació en l’entorn en el qual viuen i treballen, la resta de grans firmes nacionals, estatals i internacionals que van participar activament en l’agenda, totes i sense excepció, van incidir que només les companyies, emergents o històriques, que tinguin clar el seu propòsit i busquin més enllà del mer aspecte lucratiu tindran futur en un món en el qual l’economia té l’obligació d’implicar-se en els reptes de cohesió, justícia i sostenibilitat que exigeix avui la ciutadania. La Trobada ha evolucionat molt en aquests 35 anys i en aquests moments ja debat l’horitzó del sector empresarial de tot Europa i aspira a arribar als mil assistents el 2026 per ampliar el seu àmbit d’influència molt més enllà de Ponent, el Pirineu i Aran. Lleida compta amb més de 30.000 empreses i, pel que sembla, a la Seu d’Urgell el sector agroalimentari continua sent la base del progrés lleidatà, però la seua capacitat innovadora, investigadora, creativa i comercial ja va molt més enllà del sector primari.L’amenaça de la XinaEl diari xinès Global Times va assegurar ahir que s’han iniciat accions contra “certes importacions” de porc i de productes lactis provinents de la Unió Europea (UE), la qual cosa seria un cop per al sector porcí de Lleida, un dels líders exportadors de tot l’Estat. És evident que aquesta amenaça és una resposta a l’anunci que s’apujaran un 38% els aranzels als cotxes elèctrics procedents de la Xina i que el Govern d’aquell país no ha dit res. Esperem que aquesta filtració sigui només una rebequeria i que s’imposi l’actual marc. Les guerres comercials no beneficien ningú