La necessària regeneració democràtica

Falta llegir la lletra petita del “pla d’acció que ajudi a protegir la democràcia”, en paraules del president del Govern espanyol, Pedro Sánchez, però la música sona bé. Els mitjans de comunicació som els primers que donem suport que es persegueixin les anomenades fake news, falòrnies interessades que es llancen des de plataformes pseudoinformatives amb la voluntat de crear estats d’opinió i desestabilitzar governs. De fet, la proposta de l’executiu no és original, sinó que trasllada el reglament de la Unió Europea, aprovat per tots els grups polítics excepte l’extrema dreta, a la legislació espanyola. I això obligarà el Partit Popular a fer equilibris per justificar el seu rebuig. I com es pot regenerar la democràcia? El president va plantejar ahir quatre grans eixos: “transparència, independència, pluralisme i protecció”. Des del Govern central es pretén millorar la transparència dels mitjans de comunicació amb nous estàndards “sobre la propietat, assignació de publicitat institucional i el mesurament d’audiències” perquè els ciutadans puguin conèixer “les seues fonts de finançament, el nom dels seus accionistes i les seues xifres d’audiència”. També advoca per “la independència editorial i els drets dels professionals dels mitjans per evitar les pressions de l’àmbit polític i empresarial” i, sense esmentar-lo explícitament, va denunciar que el cap de gabinet d’Isabel Díaz Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez, va dir a periodistes d’una capçalera progressista: “us triturarem, heu de tancar”. Sánchez va afegir que vol reforçar els drets a l’honor i a la rectificació de la ciutadania perquè “els mitjans han de ser lliures, poder desenvolupar la seua línia editorial i els ciutadans han de poder defensar-se si s’aboquen calúmnies”. A més, el paquet de regeneració democràtica inclouria la reforma de la llei mordassa. Són mesures poc concretes que aplaudim si serveixen per deixar de posar en un mateix sac professionals de la informació i franctiradors de titulars, però cal veure com s’aplica. El líder popular, Alberto Núñez Feijóo, ja s’ha desmarcat de les tesis del seu propi partit a Europa i va dir que aquestes mesures són “una cortina de fum” per tapar el cas contra l’esposa de Sánchez i “castigar els mitjans que publiquen el que no li agrada al Govern” de l’Estat. Els seus socis de govern, en canvi, creuen que el pla arriba tard i queda curt.Maneres de fer políticaÉs difícil combatre la desafecció política quan es filtren àudios com els que evidencien que hi havia dirigents d’Esquerra Republicana que estaven al corrent dels cartells de l’Alzheimer. No tot val o no tot hauria de valer