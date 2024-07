Dia de caos global

Creat: Actualitzat:

Tant hi feia si es pretenia pujar a un avió o marcar el 061. Una fallada de l'empresa de seguretat informàtica CrowdStrike va provocar ahir el caos global i va causar incidències en grans empreses i infraestructures de tot el món. Aeroports com els del Prat i la resta de la xarxa Aena –el d'Alguaire no es va veure afectat–, el de Berlín o el d'Edimburg no van poder operar amb normalitat, aerolínies internacionals com Ryanair, KLM, Vueling o Turkish Airlines van haver de cancel·lar vols i fer targetes d'embarcament manuals amb paper i bolígraf i fins i tot alguns canals de la BBC, com Sky News, van deixar d'emetre durant hores. Dia de pantalles blaves que informaven de la incidència. A Catalunya el 061 es va haver de restringir a urgències i a milers de quilòmetres, a Alaska, el sistema d'emergències va fallar. Als antípodes van tancar supermercats australians i va caure el pagament per Bizum. A París, van estar en suspens perquè també hi va haver incidències en el sistema informàtic dels Jocs Olímpics. No va ser un atac cibernètic, sinó un simple error humà de conseqüències planetàries que va posar de manifest que unes quantes empreses tecnològiques dominen el món, literalment. La interconnexió de sistemes informàtics ens deixa exposats i desprotegits com a usuaris, però també com a ciutadans, ja que cap govern pot prescindir de la tecnologia. Davant d'aquesta situació, el portaveu parlamentari d'IU i diputat de Sumar, Enrique Santiago, va reclamar al Govern central mesures per reduir la dependència en sectors estratègics de softwares privats de multinacionals estrangeres. Santiago obre un meló que tard o d'hora obligarà a abordar qüestions complexes sobre sobirania i independència tecnològica. L'apagada digital d'ahir va poder resoldre's amb relativa facilitat, ja que no era un atac maliciós i n'hi havia prou amb eliminar l'arxiu que contenia l'última actualització del software de forma manual. Això sí, calia fer-ho ordinador per ordinador. Si la pandèmia va posar en evidència que un virus microscòpic pot paralitzar el món, ahir vam constatar, una vegada més, com depenem de la tecnologia per a tot.