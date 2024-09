Creat: Actualitzat:

El ministre de l’Interior, Fernando Grande-Marlaska, va anunciar ahir que el seu departament treballa “seriosament” per rebaixar les taxes màximes d’alcohol permeses al volant a través d’un reial decret de reforma del Reglament General de la Circulació per millorar la protecció d’usuaris vulnerables de la carretera, com motoristes, ciclistes i vianants. La mesura consistiria a rebaixar la taxa de 0,5 grams d’alcohol per litre en sang actual a 0,20 o de 0,25 mil·ligrams per litre d’aire aspirat a 0,10 per a tots els conductors. La decisió és la conseqüència que els accidents de trànsit hagin deixat 241 morts en el balanç d’aquest estiu passat en el conjunt de l’Estat. La rebaixa de les taxes d’alcohol és una proposta de les associacions de víctimes i de seguretat viària que el ministeri ha assumit i es recull a l’esborrany de la reforma del Reglament General de Circulació referent als usuaris vulnerables, en concret en la modificació de l’article 20. El perquè d’aquesta modificació es basa que en més de la meitat dels sinistres apareix l’element de l’alcohol i altres drogues com a determinant. A l’espera del calendari d’aplicació, aplaudim el canvi en el reglament de la conducció perquè malgrat que els últims 25 anys s’han reduït dràsticament les víctimes mortals a les comarques de Lleida, al passar de les 97 del 1999 a les 22 del 2023, el repunt produït després de la pandèmia és molt preocupant. Les campanyes de sensibilització són necessàries, però és tristament evident que el que més funciona són les sancions o possibles imputacions penals. Conduir sota els efectes de l’alcohol i les drogues és del tot intolerable; perillós per a qui porta el volant i sobretot per a la resta de persones que transiten per les vies i que veuen la seua vida en perill per imprudències de tercers. La tolerància zero amb qualsevol tipus d’alcohol i estupefaents ha de tornar a ser assumida pels conductors i acompanyants com a línia roja infranquejable.

Tipus d’interès

El BCE ha anunciat una retallada dels tipus d’interès de 25 punts bàsics, el segon des de començament d’any, que els ha deixat en el 3,5%, el nivell més baix des del juny del 2023. Això sí, la presidenta del Banc Central Europeu, Christine Lagarde, ha precisat que les condicions de finançament continuen sent restrictives i l’activitat econòmica pobra, cosa que reflecteix la debilitat del consum i la inversió privada. Només les exportacions i la despesa pública mantenen les macroxifres en positiu i és moment d’activar l’economia en tots els seus vessants, contenint la inflació i propiciant la fluïdesa monetària, amb crèdit a empreses i famílies