Un conflicte de difícil solució

Pedro Almodóvar, Isabel Coixet, Icíar Bollaín, Lluís Llach, Alba Flores, Andreu Buenafuente, Luis Tosar, Mikel Izal, Sergi López, Marisa Paredes, Pepe Viyuela, Paco Ibáñez, Rozalén i Aitana Sánchez Gijón figuren entre els més de 300 artistes i intel·lectuals que han enviat una carta al president del Govern central, Pedro Sánchez, reclamant-li un embargament d’armes. A través d’aquest escrit, exigeixen “mesures urgents” per efectuar un embargament integral d’armes a Israel, com una mesura “poderosa” per ajudar al manteniment de la pau. Aquesta iniciativa ja ha demostrat ser efectiva en molts altres casos i va propiciar el final de l’apartheid sud-africà. A la carta, exigeixen al president una “ràpida resposta” i l’insten a “escoltar el poble que no vol ser còmplice d’aquesta massacre”. Recorden a Sánchez que el Govern actual “es defineix com a progressista” i “busca encapçalar la defensa dels drets humans i del dret internacional a nivell global”, per la qual cosa “ha de fer encara molt més pels drets del poble palestí i del poble libanès”. Adverteixen que, “mentre Espanya continuï tenint relacions militars, continuarà sent còmplice d’aquesta massacre”. Els signants d’aquesta carta tenen tota la raó quan clamen contra l’actual govern d’Israel, que va repel·lir un menyspreable atemptat terrorista de Hamas amb una desproporció inusitada que creua totes les línies roges del dret internacional, perquè és la població palestina, i ara també la libanesa, la que pateix l’horror d’aquesta guerra. El que ocorre és que encapçalar el boicot de venda d’armes a Israel no serviria de res si no cessen les hostilitats bèl·liques, tant de Hamas com de Hezbollah, i d’un full de ruta per a la pau que impliqui els països àrabs de la zona i el reconeixement d’ambdós estats i això, ara com ara, sembla més que improbable. La geopolítica de l’Orient Mitjà és un polvorí en el qual els interessos de totes les parts primen molt més que els drets humans. Aquesta és la realitat i Espanya té una situació molt complicada com per allunyar-se dels seus socis europeus i dels EUA.Lleida recupera un cineOcine, la cadena amb seu a Girona que és la tercera a nivell d’Espanya en quota de mercat i la primera de capital estatal, va presentar ahir a la Paeria el projecte del nou cine que obrirà als antics Lauren de Lleida abans de final d’any, que serà el primer prèmium de tot Lleida. Aquest concepte combina el màxim confort, amb butaques 100% reclinables i la tecnologia de so immersiva Dolby Atmos. Bona notícia per a Lleida, perquè qualsevol espai cultural que recupera la ciutat és un gra de sorra que es guanya en il·lustració