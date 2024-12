Inclusió dels discapacitats

Creat: Actualitzat:

El Dia Mundial de les Persones amb Discapacitat, 3 de desembre, es va establir per l’ONU per impulsar una societat més inclusiva per a les persones amb deficiències físiques o mentals. L’OMS estima que més de 1.000 milions de persones (15% de la població mundial) tenen algun tipus de discapacitat i estan més en risc de caure en la pobresa a causa de la falta d’oportunitats laborals, dificultat per realitzar activitats, mobilitat limitada, discriminació, violacions a la seua dignitat, abusos i prejudicis.

A més, aquest ampli col·lectiu pateix encara la percepció de ser subjectes de caritat, en comptes de posseïdors de drets, que estem obligats a promoure i respectar. Per això, és necessari canviar el paradigma que entén la discapacitat com un problema que ha de ser atès per les institucions de salut o serveis socials, a un en què també els responsables de l’educació, treball i la justícia els han d’atendre. Dimarts, un grup d’edils de la Paeria va fer un recorregut per Lleida en cadira de rodes per posar-se en la seua situació i de segur que van sentir els desavantatges que comporta aquesta deficiència física i és d’esperar que tinguin en compte l’experiència per posar solucions urbanístiques, però les mesures d’inclusió no han de ser flor d’un dia, sinó una obligació de totes les administracions, en massa ocasions molt donades a grans discursos d’integració i poca concreció. És cert que s’ha avançat molt, tant en el llenguatge com en lleis, però el camí encara és molt llarg per assolir una plena inclusió