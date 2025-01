Bona iniciativa a l’Alt Urgell

Creat: Actualitzat:

La Mancomunitat d’Escombraries de l’Urgellet, encarregada de la recollida de residus de la Seu i de deu municipis més al nord de l’Alt Urgell, s’ha convertit en pionera a Lleida al rebaixar els rebuts de les escombraries als veïns que les separen correctament i contribueixen així al reciclatge. L’entitat ha emès els primers rebuts amb bonificacions de fins a 20 euros després d’haver desplegat entre els mesos de maig i agost de l’any passat contenidors amb clau, la qual cosa identifica els qui els utilitzen. Els rebuts són quadrimestrals i els últims, emesos la setmana passada, corresponen a l’ús d’aquests recipients amb clau entre maig i agost del 2024 i la majoria de les deu mil famílies que els han rebut han obtingut rebaixes per utilitzar correctament els contenidors de recollida selectiva. La rebaixa mitjana és de 13 euros per habitatge, i prop de 3.000 famílies han aconseguit la màxima, de 20 euros. Les bonificacions en els rebuts van sumar 90.000 euros. Així, aquesta comarca ja aplica la tarifa justa que d’altres estudien implantar i que sens dubte és un bon exemple per a municipis i entitats supramunicipals. Els ciutadans entenen que el reciclatge és important, tant per al medi ambient com per a la salubritat general de carrers i places, però els contribuents estan també cansats d’assumir la major part del sacrifici que comporta aquesta millora. Perquè les escombraries i els residus són també un negoci i és just que els qui s’esforcen a contribuir al bé comú rebin bonificacions i els qui fan el contrari, embrutar els espais comunitaris, paguin un plus per això.Decret òmnibusEl Govern central va patir ahir una dura derrota en el primer Ple del Congrés de l’any. El decret òmnibus que incloïa la revalorització de les pensions, l’ingrés mínim vital (IMV), la fixació de la quantia del salari mínim o ajuts al transport públic i per la dana no va tirar endavant pel vot en contra del PP, Vox i Junts. Els de Carles Puigdemont van complir la seua amenaça i van rebutjar els tres decrets que es van votar. Només va tirar endavant la reforma de les pensions, que sí que va obtenir el vot afirmatiu. Els d’Alberto Núñez Feijóo, per la seua part, van rebutjar donar suport al decret òmnibus per considerar-lo un “xantatge” del Govern de l’Estat. A canvi, van presentar iniciatives alternatives que es votarien pròximament per salvar la pujada de pensions d’acord amb l’IPC, els ajuts per la dana i al transport públic i l’IMV. Dur revés per als de Pedro Sánchez, que poden esmenar-ho amb reials decrets separats que es poden tornar a votar, però que mostra que Junts està disposat a estripar les cartes si no arriben els acords signats