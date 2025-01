Creat: Actualitzat:

Sílvia Orriols va perdre la qüestió de confiança a què es va sotmetre dijous a Ripoll, la qual cosa obre la porta que els grups de l’oposició acordin en els propers 30 dies un candidat alternatiu per fer fora la líder de l’extrema dreta de l’alcaldia. Orriols, que a més de diputada al Parlament és l’única alcaldessa d’Aliança Catalana (en van tenir un altre efímerament a Ribera d’Ondara), es va sotmetre a la qüestió de confiança després que dilluns passat l’oposició li tombés el pressupost per al 2025. Igual com amb els comptes, Orriols només va rebre els sis vots favorables dels seus regidors, mentre que els onze edils de l’oposició hi van votar en contra. Si en els propers 30 dies, Junts, ERC, PSC, Som-hi Ripoll i CUP no acorden un nou alcalde o alcaldessa, els comptes quedaran aprovats automàticament i ella seguirà com a primera edil de Ripoll. ERC ha allargat la mà a la resta de grups per construir una alternativa a AC, mentre que Junts ha confiat a formar un govern de concentració. La moció de censura plana sobre la capital del Ripollès des del mateix dia en què es va investir Orriols, però les discrepàncies entre els partits de l’oposició han fet que mai no s’acabés materialitzant. Cada grup polític està en el seu dret de primar els interessos ideològics o polítics que consideri necessaris, però el que està clar és que Aliança Catalana no és el camí per aconseguir la integració, en plenitud de drets i deures dels immigrants. De persones que han vingut a Catalunya a la recerca d’una vida millor n’hi ha hagut des de temps immemorials a la nostra nació i l’última gran onada va arribar, bàsicament, d’Andalusia i Extremadura a la dècada dels anys 50, com molt bé reflecteix la premiada pel·lícula El 47. Que el mestissatge hagi aconseguit una societat cohesionada i amb gran sentiment de pertinença a la cultura col·lectiva que és Catalunya es va aconseguir amb progrés i inclusió, mai amb exclusió i marginació. Aquest és el camí en l’actual realitat i Aliança Catalana, igual que Vox, separen més que uneixen.Que ho arreglin jaPedro Sánchez no està disposat a llançar la tovallola, per molt costa amunt que se li posi la legislatura per la falta de suports parlamentaris, i així ho va deixar clar ahir durant el discurs que va pronunciar a la Fira Internacional de Turisme (Fitur) a Madrid. Raó no n’hi falta quan diu que els interessos generals han de primar sobre els partidistes, però tampoc no pot oblidar que no té majoria absoluta i que no pot actuar com si la tingués. La política està desprestigiada des de fa temps i ara els partits tenen una oportunitat per demostrar que per a ells, els ciutadans són el primer