Aprimar-se amb medicaments

Ozempic és un medicament desenvolupat per l’empresa farmacèutica danesa Novo Nordisk el 2012, el component actiu del qual és la semaglutida i s’ha revelat com una eina efectiva en la lluita contra l’obesitat, malgrat que inicialment va ser desenvolupat per tractar la diabetis tipus 2. La semaglutida estimula l’alliberament d’insulina pel pàncrees, una hormona crucial per reduir els nivells de glucosa a la sang. A més, fomenta el creixement de les cèl·lules beta pancreàtiques, que són les responsables de la producció i l’alliberament d’insulina. La semaglutida també inhibeix la producció de glucagó, una hormona que promou l’alliberament de carbohidrats emmagatzemats al fetge i la síntesi de nova glucosa, contribuint així a la regulació dels nivells de glucosa a la sang. Finalment, redueix la ingesta d’aliments al disminuir la gana i alentir la digestió a l’estómac, la qual cosa al seu torn ajuda a reduir el greix corporal. A més, la semaglutida ha mostrat ser capaç de reduir el risc de greus problemes cardiovasculars, un descobriment que els especialistes han celebrat com un avenç revolucionari en el tractament de l’obesitat. En termes d’eficàcia, la semaglutida ha mostrat resultats prometedors en assajos clínics. Davant les prestacions d’aquest fàrmac, no és estrany que les farmàcies de Lleida en registrin de nou desproveïment. Farmacèutics consultats per aquest diari atribueixen precisament a aquest ús aprimador la falta d’estoc i afirmen que s’han vist obligats a obrir llistes d’espera de persones a qui els especialistes en endocrinologia han receptat aquest medicament per perdre pes, que no es pot dispensar sense prescripció mèdica. No negarem nosaltres l’eficàcia de l’Ozempic, quan la comunitat mèdica el recepta en cas de sobrepès extrem o obesitat, però el seu ús no està exempt de controvèrsies, ja que no va ser concebut per a aquesta finalitat i podria comportar efectes secundaris no desitjats. La millor recepta per perdre pes és una dieta equilibrada i exercici, totes les altres coses comporten riscos i poden tenir tard o d’hora un efecte rebot.

Menyspreu al futbol femení

Una vegada més, i en van unes quantes, la Federació Espanyola mostra menysteniment al futbol femení en no acudir el seu president, Rafael Louzán, a l’entrega de la Supercopa al Barça, partit jugat ahir al migdia entre les blaugranes i el Reial Madrid, el president del qual tampoc no era a la llotja, al contrari que Joan Laporta. L’excusa, un vol retardat a Galícia, comunitat autònoma en la qual es desvien diàriament vols a causa del vent, cosa que sap tothom i més si has nascut allà, com Louzán.