El gran exemple de l’escola Pràctiques I

Dafne, Gemma, Eva, Anna, Iban i Xavi són alguns dels pares que van optar per inscriure els seus fills en bloc a I3 al col·legi Pràctiques I, a la rambla d’Aragó, aprofitant la possibilitat de fer una oferta singular de preinscripció, una figura que Educació va crear el 2021 en el marc de la lluita contra la segregació escolar. El fet de ser una escola de màxima complexitat, la qual cosa significa que té una elevada concentració d’alumnat desfavorit, lluny de fer-los por, els va motivar encara més a tirar endavant la seua idea d’elegir escolaritzar els seus fills en un centre públic del barri en el qual viuen. Algunes famílies ja es coneixien de l’escola bressol mentre que d’altres es van sumar al projecte gràcies al boca-orella. Al final, el curs 2023-2024, vuit famílies van materialitzar aquesta opció i, fruit de la bona experiència, l’actual curs 2024-2025 van repetir l’operació unes altres nou. De fet, asseguren que s’està preparant la tercera entrega. Després de dos cursos, les famílies destaquen la “bona acollida” que els va proporcionar el col·legi Pràctiques I, que els permet utilitzar el pati fins a les sis de la tarda “com si fos una plaça”, i recalquen que gràcies a aquests grups singulars han creat “molt vincle”. “Recomanem l’experiència”, asseguren, i remarquen que estan “molt contentes” i animen altres centres amb les mateixes característiques a sumar-se a la iniciativa i contribuir d’aquesta manera que més escoles deixin de ser considerades de màxima complexitat i siguin tan sols diverses. El departament ofereix la possibilitat de crear grups singulars en centres educatius durant la preinscripció des de l’any 2021 en el marc del decret 11/2021, de 16 de febrer, sobre la programació de l’oferta educativa i del procediment d’admissió d’alumnes. Aquesta iniciativa, emmarcada en l’estratègia de lluita contra la segregació escolar, té com a principal objectiu afavorir l’equitat escolar, ja que està pensada per a centres amb una elevada concentració d’alumnes amb necessitats especials o desfavorits. No podem fer més que aplaudir la iniciativa i la resposta de les famílies perquè la integració i la cohesió només s’aconsegueixen així, barrejant i coneixent. Hauria de servir d’exemple per a tots els sectors socials.La neciesa de la KarlaL’actriu espanyola Karla Sofía Gascón i el director de la pel·lícula Emilia Pérez, Jacques Audiard, poden arruïnar aquesta bona pel·lícula i les nominacions que ha rebut als Oscars per les declaracions d’ell assegurant que l’espanyol és un idioma de pobres i els tuits racistes, islamofòbics, catalanofòbics i fins i tot homòfobs d’ella. Un exemple d’hipocresia i una altra prova que la niciesa no distingeix gènere, raça ni condició social o cultural.