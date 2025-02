Els agricultors i el seu futur

Creat: Actualitzat:

El nombre de professionals del camp pateix un degoteig de baixes, al mateix temps que es redueix el volum d’explotacions agràries. Lleida va acabar el 2023 amb 8.542 agricultors i ramaders cotitzant en el règim especial d’autònoms del camp. Representa un descens de 839 de cotitzadors respecte al desembre del 2019. Suposa un descens del 8,8% i la pèrdua setmanal de quatre pagesos durant quatre anys. Paral·lelament, creix el volum de l’ocupació generada pel sector. Si a l’acabar el 2019 hi havia 2.346 assalariats en el sector agrari, un any després ascendien a 3.963. Suposa mig miler més (+14,47%). A les campanyes agràries, com la fructícola o la vitivinícola, el nombre d’afiliats en el règim general es dispara pel nombre de temporers que requereix el sector. Amb aquesta pèrdua constant de les empreses familiars agràries, la pujada de costos i baixades de preus, la burocràcia i les directrius obligatòries de la UE, la crisi que viu el camp de Lleida no posa en perill el volum de producció de fruites, bestiar, farratges o cereals, que realment està en risc és una forma de vida que ha forjat el progrés de Ponent, ha frenat la despoblació i la desaparició, en definitiva, d’una forma de vida molt més cohesionada, sostenible i de progrés de la qual tenen o viuen els grans latifundis de bona part de l’estat espanyol. Revertir aquesta situació i possibilitar que les petites i mitjanes empreses agràries tinguin futur és la meta de les demandes dels sindicats agraris i de tot el sector. En aquesta línia, centenars d’agricultors es van concentrar ahir en diferents punts de Lleida i resta de Catalunya, malgrat la desconvocatòria de diumenge a la nit dels talls de carretera després d’arribar a un acord amb el conseller d’Agricultura, Òscar Ordeig. Els agricultors lleidatans van fer assemblees a Alcoletge, al Segrià; a les Bordes, a l’Alta Ribagorça, i a la Panadella, a l’Anoia. Un representant del Gremi de la Pagesia va explicar: “No ens acabem de fiar de la paraula dels polítics. Som aquí per demostrar la nostra força i dir-los que això encara no s’ha acabat.” El portaveu del Gremi, Eduard Escolà, va avisar també que vetllaran perquè els acords “arribin a bon port”. “Esperem que siguin una millora real”, va dir. El pacte contempla, entre altres punts, un augment dels recursos per al control de la fauna salvatge; la reducció de la burocràcia; millores fiscals per als agricultors professionals, que inclouen una rebaixa del tram autonòmic de l’impost que afecta els hidrocarburs i també els impostos de successions i transmissions; ajuts per falta de floració als cultius de pera; canvis en el pla de sequera i millores de regadiu i d’accés a l’aigua; ajuts vinculats a adversitats climàtiques i altres problemàtiques del sector i mesures contra els robatoris.