Cal posar fre a l’incivisme

No fa ni una setmana que la Paeria va presentar els plecs de condicions per licitar el nou servei de neteja de carrers i el de recollida selectiva de residus a partir del 2026, amb una inversió de 262 milions en deu anys. Contemplarà ampliar la plantilla en 40 persones i la flota de vehicles es renovarà passant de 26 a 66, la qual cosa, al seu torn, permetrà incrementar les hores dedicades a millorar l’aspecte dels carrers de la ciutat entre un 17 i un 100% segons els barris. El nou contracte contempla moltes altres mesures però, si no hi posem tots de part nostra, poc ajudarà a millorar la neteja urbana. Perquè està molt bé que l’administració inverteixi a convertir el nostre entorn en espais més agradables malgrat que, si cada ciutadà, en la mesura que li competeix, no hi col·labora no servirà de gaire. Aquest preàmbul està relacionat amb les demolidores xifres que publiquem avui sobre els excrements de gossos que embruten els nostres carrers. I és que, segons l’entitat cívica Escocells Lleida, cada dia són una mitjana de més de 7.000 que els amos dels gossos no recullen. Aquesta suma del tot inassumible resulta d’un estudi segons el qual a les llars de la capital de Segrià hi hauria prop de 20.000 gossos, dels quals els propietaris d’un 20% (uns 4.000) no en netegen els excrements i, tenint en compte que aquestes mascotes han de sortir un parell de vegades al dia a fer les necessitats, ens dona l’esgarrifosa xifra que poc diu de la nostra societat. Si a això afegim que fins ara només es “recomana” diluir amb algun tipus de desinfectant les orines d’aquests animals a la via pública, el resultat és una ciutat molt més bruta del que caldria esperar i desitjar.Però no només l’incivisme arrela en els amos dels animals de companyia. Així, la Paeria va atendre l’any passat 7.396 avisos d’incidències a la ciutat, la qual cosa suposa una mitjana de 20 al dia, dels quals un 84,5% (6.249) van ser resolts. La majoria, en concret 4.214, van ser sobre la gestió de la neteja i els residus i se’n van solucionar un 98,77%. El manteniment de la via pública va generar 2.148 incidències, de les quals se’n van resoldre un 56% i un 34,6% es troben en tràmit. Unes altres 795 van ser sobre la xarxa d’aigua i clavegueram (96% solucionades) i 239, per qüestions a l’Horta (gairebé la meitat resoltes). Un 62% del total (4.587) es van comunicar a través de l’aplicació Appunta, que permet fer una fotografia de la incidència i enviar-la des del mòbil al departament corresponent, indicant la direcció. Aquest balanç demostra que una bona part de la ciutadania es preocupa per l’entorn que ens envolta. Però cal que s’implantin les mesures necessàries perquè la minoria d’incívics canviïn d’actitud, ja que el seu comportament és el que deixa més empremta i, per descomptat, més negativa.