La lectura com a instrument vital

Creat: Actualitzat:

Docents de la Universitat de Lleida (UdL) i de centres de Secundària constaten dèficits de comprensió lectora, així com d’expressió escrita i oral, entre part de l’alumnat, que es van agreujant els últims anys. Destaquen especialment la manca de vocabulari i atribueixen bona part d’aquests problemes a l’excés de l’ús de pantalles. No coneixen vocabulari especialitzat, ni tampoc formal, i això els porta que de vegades utilitzin de forma equivocada paraules cultes que els sonen, però el significat real de les quals desconeixen, segons expliquen alguns dels professors consultats.

A més, indiquen que molts no entenen “el més important dels textos, que és la intenció amb què estan escrits,” perquè estan acostumats a llegir frases curtes i poc profundes. Veuen necessàries més hores de llengua i literatura a Batxillerat, així com reforçar la lectura a Primària i ESO. Aquesta radiografia de la realitat educativa no és nova i es ve ratificant any rere any en les diferents proves de nivell que es duen a terme durant el curs. La lectura és un instrument capital per a la vida diària, per la qual cosa comprendre el que es llegeix és summament important per moure’s amb suficiència en el món personal, laboral i social, i ha de ser una prioritat de la Generalitat revertir els factors que incideixen negativament en la comprensió i la pobresa de vocabulari. No és tasca fàcil, però és indispensable prendre ja mesures per frenar aquesta desculturització juvenil.

La humiliació a Zelenski

El president dels Estats Units, Donald Trump, va esbroncar d’una forma que no té precedents el president ucraïnès, Volodímir Zelenski, a la Casa Blanca: el va acusar de no ser agraït, de “jugar amb la Tercera Guerra Mundial”, de no estar “llest per a la pau” i de no firmar un acord d’explotació de terres rares ucraïneses per part de Washington. En una escena que més aviat era un parany, el Despatx Oval es va convertir en un cop directe al mentó del continent europeu i altres socis com el Regne Unit o Noruega. Els donants europeus han estat la principal font d’ajuda a Ucraïna des del 2022, especialment quant a ajuda financera i humanitària i els EUA ha aportat més material militar. Aquesta manera d’actuar de Trump, més pròpia de la màfia que de la diplomàcia internacional, ha de fer despertar Europa i ha arribat el moment de passar de les paraules a l’acció, perquè ni Putin ni el líder nord-americà cediran un centímetre en els seus afanys imperialistes i dictatorials i el que està en joc, a banda de molts diners en aranzels i material bèl·lic, és la democràcia i el dret internacional, i tots dos són sagrats.