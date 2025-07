Una bona iniciativa per als micropobles

Creat: Actualitzat:

Al poble hi ha de tot és una iniciativa finançada per la Diputació que pretén impulsar la comercialització de productes de proximitat. De moment, s’hi han sumat una quinzena de productors i 12 comerços de nou micropobles (de menys de 500 habitants) del Segrià: Alcanó, Almatret, Aspa, Llardecans, Montoliu de Lleida, Sarroca de Lleida, Sunyer, Torre-serona i Torrebesses. A través de la pàgina web alpobletot.cat, tant veïns del territori com qualsevol persona interessada poden tenir al seu abast els productes que ofereixen els establiments inscrits. Els clients poden gestionar les seues compres amb una pantalla tàctil i poden adquirir carn, formatge, conserves, oli, cervesa, etc., encara que aquests no es venguin físicament en comerços del seu municipi. La plataforma digital funciona com a aparador i cada local té previst habilitar una pantalla tàctil perquè els clients formalitzin les seues compres. Les comandes s’entreguen a la mateixa botiga des de la qual es realitza la compra i la distribució anirà a càrrec dels productors. Maria Teresa Cullerés, alcaldessa de Sarroca de Lleida, va assegurar que “el més important és mantenir el comerç local obert”. Per la seua part, Eduard Murgó, alcalde de Montoliu de Lleida, va defensar la funció social que els petits comerços han desenvolupat al llarg de la història. “Més enllà de ser botigues, funcionen com a punts de trobada i generen un sentiment de pertinença a la comunitat”, va afirmar. Així mateix, el projecte Al poble hi ha de tot vol afrontar “el repte demogràfic”, va assenyalar Agustí Jiménez, alcalde de Torre-serona i vicepresident de la diputació de Lleida. Precisament, un altre dels seus objectius és frenar la despoblació, donant una cobertura de serveis més àmplia als veïns. Fins aquí la notícia, però darrere d’aquesta iniciativa hi ha un esforç col·lectiu per mantenir el món rural en la seua essència i una bona oportunitat perquè tant productors com comerços aguditzin l’enginy per recuperar també petites indústries que puguin crear progrés i, en definitiva, motius per continuar vivint en aquests pobles. Tenen tot el nostre suport i les administracions han d’ajudar a aconseguir aquests objectius.

Aranzels i Trump

El primer cop dels aranzels del 25% als cotxes anunciats per Donald Trump s’ha deixat notar a les borses. Les empreses cotitzades del sector van viure ahir una jornada marcada pel roig a tot el planeta. D’Europa a Àsia, pateixen especialment aquelles més dependents del mercat nord-americà, amb les espanyoles al marge i sense exposició, segons la patronal de fabricants ANFAC. Trump està obrint un meló comercial del qual el seu país pot ser el més perjudicat.