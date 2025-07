L’enquesta del CEO

Creat: Actualitzat:

L’informe del CEO publicat dijous mostra una tendència favorable per al govern socialista de Salvador Illa i un retrocés per a Junts al Parlament, del qual es beneficiaria la formació d’extrema dreta Aliança Catalana. El PSC seguiria com a partit més votat i fins i tot podria millorar el seu resultat electoral, amb una forquilla d’entre el 25 i el 29% dels vots, i una estimació de 41-43 escons (en va obtenir 42 a les eleccions del maig del 2024).

Al contrari que el partit que encapçala l’oposició, Junts, que va assolir llavors 35 diputats i ara cauria a 27–29, i un 15-19% del vot. Esquerra, que es quedaria amb el 13-16% dels vots (21-23 escons), el PP (10-12% de vots, 14-16 escons) i Vox (7-10%, 10-12 diputats) es mantindrien en una posició similar a l’actual. De la mateixa manera, Comuns Sumar (6-7 escons) i la CUP (3-4) obtindrien un resultat semblant, segons la projecció d’aquesta enquesta, realitzada entre el 14 de febrer i el 14 de març a partir de 2.000 entrevistes domiciliàries a adults residents a Catalunya. Aquesta estimació de vot representa que Aliança Catalana guanyaria protagonisme en la política catalana i això no és un problema per a Junts, és un problema per a Catalunya, que ha guanyat un milió d’habitants en poc temps i que no ha aconseguit unir els instruments ni polítics, ni lingüístics, ni socials per integrar aquestes persones vingudes de fora. I si la societat percep que la immigració és més un problema que una oportunitat és que hem entre tots de trobar la manera de revertir aquesta realitat i per a ells es necessiten recursos i gestió política.

L’absolució d’Alves

La Secció d’Apel·lacions del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha revocat per unanimitat la sentència que va condemnar l’exjugador del FC Barcelona Dani Alves a 4 anys i 6 mesos de presó per l’agressió sexual a una jove a la discoteca Sutton el desembre del 2022. La sentència assenyala una falta de fiabilitat en el testimoni de la denunciant i precisa que davant de “les insuficiències probatòries” acorda la revocació de la sentència, una resolució absolutòria i deixar sense efecte les mesures cautelars adoptades. La conclusió literal de la decisió és la següent: “El determinant és que, per les raons que hem explicat en la resolució, les insuficiències probatòries que s’han expressat condueixen a la conclusió que no s’ha superat l’estàndard que exigeix la presumpció d’innocència.” Aquesta decisió, que pot ser recorreguda encara al Tribunal Suprem, és sens dubte un pas enrere en la llei del només sí és sí, que posa el consentiment de la víctima en el centre, al no donar credibilitat a la versió de la víctima “perquè no hi ha imatges o testimonis de l’agressió”.