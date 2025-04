Present i futur del Lleida de futbol

Creat: Actualitzat:

El Lleida CF es troba en una situació econòmica molt delicada que l’ha portat a anunciar l’inici d’un procés preconcursal. Marc Torres, adjunt a la presidència del club lleidatà, va explicar ahir els problemes financers que afronta l’entitat, entre els quals destaca un deute acumulat de quatre milions d’euros i tensions de tresoreria que entorpeixen el funcionament diari. També va detallar que les dificultats es remunten a començaments de juliol, quan la Federació Espanyola va posar traves per tornar 246.000 euros que Luis Pereira, president del club, havia dipositat com a garantia. “La inscripció del club es va produir el dia abans de la data límit, provocat pel retard d’aquests diners”, va afirmar. A més, va afegir que la Federació es nega a tornar aquests diners al·legant impagaments del club amb Hisenda, malgrat que són “diners del patrimoni personal del president”. Aquest contratemps, sumat a una nova inspecció tributària pel període 2019-21, que va suposar sumar 800.000 euros més als deutes ja existents, va provocar que el Lleida CF comencés la temporada amb 1,2 milions en negatiu. El tercer factor que ha agreujat la situació ha estat la retirada d’un fons d’inversió que havia de proporcionar liquiditat al club. En resum, la directiva liderada per Luis Pereira no ha pogut o sabut fer front als alts peatges que van deixar els germans Esteve en forma de deutes. Què fer ara perquè la ciutat no perdi el seu equip de futbol insígnia i el llegat de tants i tants records, jugadors, títols i emocions compartides, és el que s’ha de plantejar el club, els seus aficionats i les administracions lleidatanes. Lleida i el Lleida mereixen poder girar full d’aquesta crítica situació i que els gestors del club, siguin els qui siguin, facin front als seus compromisos de pagament amb els jugadors, la Seguretat Social, Hisenda i proveïdors. Començar per Quarta Catalana no sembla la millor solució, però cal aclarir la propietat del club, els deutes i els recursos econòmics i el compromís dels qui vulguin agafar el toro per les banyes abans de decidir el futur del Lleida i, per descomptat, tenir un projecte esportiu perquè sense ell res no té sentit. Un club de futbol no és un negoci, és un sentiment que representa una ciutat i tot un territori i per a això es requereix capital, gestió i bona direcció esportiva.

Talent

Les universitats dels EUA i els seus investigadors són víctimes de les interferències polítiques i ideològiques del president Trump i és una bona oportunitat per a Europa sencera de recuperar el talent que va emigrar i que ara podria tornar amb el finançament i els recursos adequats. Invertir en talent és garantia de futur.