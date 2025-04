Cal difondre la memòria històrica

Creat: Actualitzat:

Diverses localitats de Lleida han celebrat en els últims dies activitats de memòria històrica. Al llarg d’aquesta setmana, Solsona i altres poblacions del Solsonès han celebrat homenatges, amb la participació d’alumnes de Secundària, a veïns de la comarca que van ser víctimes del nazisme. Dissabte, Vilanova de la Barca va recrear la batalla que va tenir lloc al municipi durant la Guerra Civil, Agramunt va commemorar el 87 aniversari del primer bombardeig sofert durant aquesta contesa, i la sala Jaume Magre de la capital va acollir unes jornades sobre les Brigades Internacionals. Són iniciatives necessàries ara que cada vegada sorgeixen més missatges revisionistes sobre el passat. Escoltant-ne o llegint-ne alguns, sembla que Franco va salvar Espanya del caos, quan va ser el responsable últim dels centenars de milers de morts i la destrucció ocasionada per la Guerra Civil, després d’una rebel·lió militar contra un règim democràtic, així com autor d’una ferotge repressió posterior, sobre la crueltat del qual resulta il·lustrativa una frase que va pronunciar més d’una vegada l’històric republicà de Lleida Víctor Torres: Havia guanyat la guerra, quina necessitat tenia d’actuar així? I sobre les tesis que la dictadura franquista va ser la que va portar el progrés econòmic, n’hi ha prou amb recordar que vint anys després de la Guerra Civil l’economia encara estava en procés de recuperar els nivells previs. És veritat que als anys seixanta va entrar en expansió, fins a la crisi del 1973, però com totes les economies occidentals i partint de nivells molt inferiors en la majoria, i només després que el búnquer del règim, ferm partidari de l’autarquia, es resignés a cedir les regnes d’aquest àmbit als tecnòcrates que van impulsar el Pla d’Estabilització del 1959. Conèixer la història és el millor antídot per evitar repetir-ne els horrors i errors, i la realitat és que aquí i en molts països sembla que passi el contrari, que explica l’auge de les forces ultres i dels populismes cent anys després de l’aparició del feixisme, el nazisme i la dictadura comunista.

Canvis en el col·lectiu gitano

Demà se celebra el Dia del Poble Gitano, un col·lectiu instal·lat a Lleida des de fa centenars d’anys, especialment a la capital. Malgrat això, encara persisteixen barreres entre els seus membres i el gruix de la resta de la comunitat. No es tracta de forçar cap assimilació sociocultural, però sí de deixar enrere situacions com l’abandó primerenc dels estudis per part de molts adolescents, per la qual cosa cal insistir en iniciatives com la de la Federació d’Associacions Gitanes de Catalunya que difon casos d’èxit educatiu de membres del col·lectiu entre els nens i les seues famílies.