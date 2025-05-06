Vila-sana, la força d’un poble
Que un poble de poc més de 700 habitants com Vila-sana hagi arribat a jugar l’OK Lliga d’hoquei femení, de fet és el club del municipi més petit que milita en aquesta categoria, ja és notícia per aquesta dada. Que s’hagi mantingut a l’elit de l’hoquei espanyol des que va ascendir el 2017 hi afegeix valor i que les seues jugadores hagin arribat a proclamar-se campiones del món les converteix en tot un exemple que amb determinació, afició i un indispensable suport municipal i econòmic, res és impossible. Poc van pensar el grup de pares i mares de l’escola local que la seua iniciativa de constituir un club d’hoquei com a activitat extraescolar per als alumnes arribaria tan lluny. I menys quan parlem d’esport femení, fins fa poc considerat per molts de categoria menor. Però la tenacitat i la perseverança tenen premi quan un projecte compta amb els instruments necessaris. I encara que sigui evident que l’aposta personal de les famílies Porta i Gaset per aconseguir un equip competitiu i no escatimar esforços a assolir-ho és fonamental, l’èxit d’aquest equip d’hoquei va molt més enllà i és coral. Perquè el club, a banda de conquerir aquest trofeu que les acredita com les millors del món, ha aconseguit dotar el municipi d’una escola d’hoquei on les nenes del Pla i de tot Lleida han trobat referents i facilitats per desenvolupar-se com a esportistes i persones i poder competir amb un mínim de garanties. A més, les jugadores del primer equip foranes o internacionals disposen d’habitatge i fins i tot feina si en necessiten.
És evident que l’hoquei femení, ni el masculí, no es pot comparar en sous amb altres esports com el futbol, però sí que és cert que els últims anys s’han anat guanyant equipaments i unes mínimes retribucions econòmiques necessàries per aconseguir objectius esportius del nivell d’elit de què estem parlant. Per tant, Vila-sana guanya, a part d’aquest important premi, un reconeixement unànime a la seua contribució a dignificar l’esport femení. Enhorabona a totes aquelles i aquells que al llarg d’aquesta dècada han posat el seu gra de sorra per fer-ho possible. Els somnis, de vegades, es compleixen.
Operació Catalunya
Artur Mas, que va comparèixer ahir davant de la comissió del Congrés sobre l’operació Catalunya, va ser la primera víctima del ciberespionatge amb Pegasus a Espanya quan encara era president, segons denuncia un informe Citizen Lab donat a conèixer per RAC1. Un espionatge il·legal que va afectar uns seixanta líders polítics, advocats i activistes independentistes amb el software israelià. Una vergonya sense aclarir i sense que ningú assumeixi responsabilitats.