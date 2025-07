Poden fer vaga els jutges i els fiscals?

Creat: Actualitzat:

No està gens clar que els jutges i els fiscals puguin fer la vaga que alguns d’ells (un 75% segons els convocants, malgrat que es va notar poc a Lleida) van iniciar ahir i mantindran fins demà. Els magistrats són un poder de l’estat i es fa estrany que facin vaga, com ho seria que la fessin els diputats o el rei. Més estrany encara és que l’aturada la convoquin associacions judicials (les conservadores), que d’aquesta forma es comporten com si fossin sindicats, una cosa que està prohibit a la Constitució. A més, els mateixos jutges i fiscals estableixen els serveis mínims (són els únics vaguistes que ho fan, i a més aquests serveis mínims els revisen els tribunals, és a dir, ells mateixos), ja que el Consell General del Poder Judicial no ho fa al·legant que l’aturada no compta amb empara legal. Però tot això que hem esmentat té una importància relativa. Sembla raonable que els jutges i els fiscals puguin utilitzar fórmules de negociació laboral perquè, malgrat que són un poder de l’estat, també es poden considerar funcionaris públics. Una altra cosa és que les associacions convocants diguin que es convoca la vaga perquè el projecte de reforma judicial que ha portat el govern al Congrés atempta contra la independència judicial. Això no és veritat.

La reforma conté alguna cosa desenraonada, com l’estabilització dels jutges substituts, que han accedit a la judicatura després de ser nomenats per magistrats de tribunals superiors sense un altre requisit que el grau en dret. Aquests jutges substituts seran lleials als magistrats que els van nomenar, no al govern. Altres mesures semblen positives, com la creació d’un centre públic per formar gratis els opositors, una cosa que pot perjudicar econòmicament alguns jutges que ara cobren per fer aquestes preparacions. Però la reforma judicial plantejada pel ministeri de Justícia no planteja cap intromissió en la independència de la judicatura. Els jutges i els fiscals tenen un munt de motius per reclamar millores laborals: falta de personal, col·lapse dels jutjats, impossibilitat d’oferir una justícia ràpida per falta de mitjans... Seria lògic que convoquessin aturades per aquests i molts altres motius, o per la forassenyada intenció d’estabilitzar el miler de jutges i jutgesses substituts sense cap objectiu de mèrits, i seria convenient que la convocatòria es fes a través d’assemblees de jutges a cada jutjat, amb el vot favorable de la majoria, i no a través d’associacions judicials.

El que no és lògic, ni honest, és que plantegin l’aturada com una defensa de la independència judicial. La credibilitat cal guanyar-se-la, i no en tenen gaire les associacions conservadores que ara esgrimeixen aquest motiu per aturar-se i no van fer res semblant quan el PP va bloquejar durant 6 anys la renovació del Consell General del Poder Judicial.