El turisme, a l’alça en tots els sentits

Estem immersos de ple en les vacances d’estiu, període que fa només uns anys semblava tenir el punt àlgid el mes d’agost però cada vegada més s’amplia i ja poden considerar-se pràcticament temporada alta tots els mesos, de juny a setembre. Segons deixàvem constància ahir en un ampli reportatge, el mes de juliol ha començat amb uns nivells d’ocupació hotelera del 30 al 50% entre setmana i del 70 al 80% els caps de setmana. Són xifres que demostren una tendència a l’alça pel que fa a afluència de visitants, xifres que arriben acompanyades d’una tendència a l’alça de preus. Tanmateix, aquest volum d’ingressos més gran no comporta més beneficis per als hotelers ja que coincideix amb un notable encariment d’alguns costos del negoci com són l’alimentació o l’energia, segons destaquen representants del sector. Malgrat tot, els preus que imperen a la demarcació, amb excepcions comptades, són competitius i això suposa un al·licient més per atreure o bé nous turistes o bé clients fidels que ja coneixen els encants culturals i naturals de les comarques de Lleida. I el que podríem denominar contenció de tarifes ha de continuar així perquè la competència cada vegada és més àmplia i cal fidelitzar i guanyar nous visitants. I no ens referim només a la competència de destinacions properes. En aquest sentit ahir altres mitjans analitzaven la campanya i coincidien a assenyalar que el preu d’hotels de la Península i els vols s’ha disparat fins a tal punt que, en moltes ocasions, resulten més econòmiques unes vacances a l’estranger que una estada similar a poques hores de casa amb cotxe. A tall d’exemple, assenyalaven que viatjar una setmana a les illes Balears pot ser igual de car com fer-ho a Bali o Punta Cana. És necessari que tothom es guanyi la vida però és imprescindible fer-ho de manera ponderada perquè ja sabem com acaba la faula de la gallina dels ous d’or.

L’altra cara de les festes

I sense deixar de banda l’estiu, un clàssic d’aquests mesos són les festes majors que, en els últims anys, s’han convertit en un reclam per als amants d’allò que no és seu. Així, els Mossos han iniciat una campanya per evitar robatoris en cases durant les celebracions aprofitant que els veïns van a activitats lúdiques, tal com va passar per exemple a Alfarràs, on es van registrar cinc assalts a habitatges en només dos dies. Aconsellen deixar llums encesos o la televisió en marxa, així com alguna persiana aixecada perquè es vegi llum des de l’exterior o deixar el cotxe aparcat davant de casa. Qualsevol prevenció és poca.