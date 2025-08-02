El gran cost de competir a l’elit esportiva
L’Hiopos Lleida preveu un pressupost de més de 5 milions d’euros per a la seua segona temporada a la Lliga ACB, la màxima del bàsquet estatal. L’any passat, després de l’històric ascens, ja va superar els 4 milions, més del doble del que tenia a la LEB Or, que no arribava al milió i mig. Aquestes xifres demostren el cost que té competir a l’elit en determinats esports i especialment en categories masculines, perquè la realitat és que, tret d’unes quantes disciplines, les dones segueixen molt lluny d’aconseguir la igualtat amb els homes respecte a les retribucions. Els pressupostos dels clubs de futbol i bàsquet de les principals lligues s’han disparat fins a nivells que semblaven impensables fa uns quants anys, impulsats pels mastodòntics contractes que s’ofereixen a les grans figures. És cert que hi ha més ingressos per partides com drets de televisió o patrocinadors, però al final les que s’emporten la major part del pastís són les entitats que tenen més seguidors i estan establertes en grans ciutats. Això fa que les que compten amb mercats més petits, com és el cas de Lleida, tinguin més dificultats per competir-hi de tu a tu.
Per això cal posar de relleu el treball que està fent la directiva de l’Hiopos Lleida per captar més recursos. Després que en molt poc temps aconseguís l’objectiu d’assolir els 4.500 abonats, ara ha anunciat que preveu incrementar entre un 30% i un 40% la quantitat que aporten actualment les firmes patrocinadores. Precisament, aficionats i teixit empresarial han de ser els dos grans pilars del club.
Ajuntament i Diputació també li concedeixen importants subvencions, però és gairebé impossible que aquestes puguin continuar creixent de forma significativa després del gran salt de l’any passat, perquè a més la prioritat de les institucions públiques sempre ha de ser l’esport de base. Així, el futur de l’Hiopos Lleida i de la resta de clubs lleidatans que estan a l’elit o que volen accedir-hi dependrà del suport popular i empresarial que puguin obtenir.
Ús compartit de l’estadi
I ja posats en matèria esportiva, s’ha de valorar positivament que l’Atlètic Lleida i el Lleida CF hagin arribat a un acord per compartir l’ús del Camp d’Esports juntament amb l’AEM femení. Després de més d’un any de tensions entre els dos clubs, aquesta pot ser la primera pedra per anar normalitzant les relacions. A partir d’aquí, caldrà veure si s’obren o no més possibilitats de col·laboració, a l’espera de com evoluciona el concurs de creditors voluntari que va presentar el Lleida CF i que ha estat admès a tràmit pel jutge.