Els radars a les carreteres són necessaris
El Servei Català de Trànsit va iniciar divendres la instal·lació de quatre nous radars remolc a les carreteres de Lleida com a mesura per intentar frenar l’augment de la sinistralitat registrat aquest any, especialment al juliol, mes en què els accidents han segat deu vides. Tal com vam publicar a la nostra edició d’ahir, Lleida és la província catalana on més s’han incrementat els morts a la xarxa viària en els set primers mesos de l’any, amb 19, davant dels 14 del mateix període del 2024. Aquests nous cinemòmetres remolc compten amb la tecnologia més avançada que, entre altres aspectes, permet controlar alhora els vehicles que circulen per diferents carrils; a més, a l’estar equipats amb rodes són fàcilment traslladables. El primer està ubicat a l’A-2 al terme de Cervera, i la propera setmana se’n col·locarà un altre a la mateixa via a l’altura de Vilagrassa, i un tercer a la C-12 a Balaguer, mentre que el punt on estarà el quart encara s’ha de decidir. Trànsit va anunciar que la posada en marxa es complementarà amb més presència dels Mossos d’Esquadra a les carreteres. Es tracta de mesures necessàries, perquè no podem tolerar que les víctimes mortals per accidents de trànsit vagin a l’alça en lloc de tendir cap a zero. Els conductors han de conscienciar-se que els radars no són elements que l’administració instal·la per obtenir ingressos amb les multes que generen, sinó que són una eina preventiva de primer ordre per evitar que els vehicles circulin a una velocitat excessiva.
El president dels EUA, Donald Trump, ha aprovat la imposició de nous aranzels a desenes de països alhora que n’ajornava l’aplicació i la dels que ja estaven decidits –com els del 15% a la majoria de productes importats de la Unió Europea–, fins al 7 d’agost. El magnat nord-americà ha introduït continus canvis en els percentatges i terminis per a aquesta entrada en vigor des que va anunciar una gran escalada dels aranzels per a la resta del món el passat 2 d’abril, al qual va denominar de forma fàtua Dia de l’Alliberament, però el cert és que al final s’està sortint amb la seua, especialment respecte als països de la UE, que han acceptat, a través de l’acord rubricat fa uns dies en un camp de golf propietat de Trump a Escòcia, aquest 15% de recàrrec a les seues exportacions i, alhora, no aplicar-ne cap als articles nord-americans que importen.
Trump se surt amb la seua
Hi ha economistes que vaticinen que al final els EUA seran els més perjudicats per aquesta política. És possible que sigui així. No obstant, el principal problema és el seu impacte negatiu en l’economia mundial.