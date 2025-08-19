Un repte viral menyspreable
Set ajuntaments de les comarques de Lleida s’han vist obligats a tancar les seues piscines públiques durant algun dia d’aquest estiu a causa de la presència d’excrements a l’aigua. Tàrrega s’emporta la palma, ja que s’ha trobat amb aquesta situació en tres ocasions, que Almacelles ha patit dos vegades. La resta són Alcarràs, Corbins, Bellver de Cerdanya, Bellpuig i Camarasa. Aquest vandalisme escatològic respon a un repte que s’ha fet viral a les xarxes socials consistent a defecar dins de piscines o bé portar els excrements en bosses i tirar-los a l’aigua. Va circular per primera vegada amb força l’any 2018 i, després d’un període de certa calma, ha tornat a repuntar enguany a tot l’Estat i ha afectat per primera vegada de forma significativa localitats de Ponent. Aquest fenomen és il·lustratiu de les grans repercussions que pot tenir un mal ús de les xarxes. Fa trenta anys, si algú hagués tingut aquesta idea estúpida, com a molt l’hauria pogut propagar entre el seu cercle de coneguts, i fins i tot algú l’hauria pogut convèncer que era una niciesa portar-ho a la pràctica. Ara, en canvi, es pot difondre per tot el planeta en molt poc temps, la qual cosa fa que siguin moltes les persones que són susceptibles de decidir-se a fer-ho. No només perquè l’estupidesa no coneix fronteres, sinó perquè hi ha col·lectius, com els nens i adolescents, que moltes vegades actuen suggestionats pel que apareix a TikTok o a qualsevol altra xarxa social. Davant d’aquesta realitat, cal insistir en la importància de l’educació en matèria digital i que el mòbil no és una joguina innòcua que es pot deixar en mans d’un nen. I d’altra banda, cal ser conscients que defecar o dipositar excrements en una piscina pública no és una barrabassada, sinó que és un risc per a la salut pública, perquè són plens de microorganismes que poden transmetre infeccions.
La UE, subordinada a Trump
La presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, i líders de la UE com els mandataris d’Alemanya, França i Itàlia, així com el primer ministre britànic, van acompanyar el president ucraïnès, Volodímir Zelenski, en la seua reunió amb Donald Trump a Washington. Un suport a Ucraïna que no oculta el trist paper d’Europa en les negociacions per posar fi a la guerra. Trump es va reunir divendres amb Putin, al qual va donar un tracte d’igual a igual empassant-se les amenaces prèvies i no va rebutjar les seues exigències territorials, que ahir va notificar als líders europeus, a qui tracta com a subordinats. I per si fos poc, exigeix a Ucraïna que s’oblidi de Crimea i de l’OTAN. La incapacitat de la UE d’articular una veritable política exterior i de defensa deixa la solució del conflicte en mans de Trump i Putin, és a dir, de la força bruta.