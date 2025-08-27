A classe... i a millorar
Seguint un calendari que s’assembla en excés a l’escolar, la classe política ha estrenat aquesta setmana un nou curs en el qual els alumnes que la conformen caldria que milloressin, i molt. D’una banda la Generalitat va celebrar ahir el primer Consell Executiu de després de les vacances, mentre que el Consell de Ministres també es va reunir. Ambdós executius tenien temes pendents, com pressupostos, problemes de falta d’habitatge, incendis, acollida de menors migrants... però una de les assignatures que sembla que costen més d’aprovar, ja sigui per part dels dirigents que detenen poder com de bona part dels partits a l’oposició, és ser conscients que ocupen els seus respectius càrrecs per servir la societat, i no per alimentar el seu ego i carregar-se l’acció –o inacció– del contrincant.
El ciutadà corrent ha arribat a un punt d’embafament davant del lamentable espectacle que protagonitzen representants de la classe política (alguns, si fos una assignatura, obtindrien un cum laude en l’examen) que literalment passen d’estar al dia de l’actualitat en aquest àmbit. I aquesta desafecció passarà factura més d’hora que tard. Perquè no ens podem enganyar: l’auge que viuen els populismes i extremismes, ja no només a Espanya, sinó a tots els continents, es deu en gran part a la desafecció i desencant del votant, que veu com els que podríem denominar “partits clàssics” es preocupen més de tirar-se els plats pel cap que no de treballar per buscar el benestar col·lectiu. És necessari per això una espècie de reset i de resintonitzar amb la ciutadania. Abaixar el to i saber reconèixer encerts de l’oponent i errors propis seria bàsic per recobrar la confiança, però molt ens temem que aquest desig es quedarà simplement en això... per desgràcia per a tothom. Però comença el curs i tots tenen temps per intentar millorar.
Ensenyament del català
Només una de cada tres persones parla el català com a llengua habitual, segons l’última enquesta d’usos del departament de Política Lingüística que es publica cada cinc anys i que es va presentar al febrer. Eren dades preocupants perquè suposa un retrocés de 3,5 punts respecte a l’estudi anterior, del 2018. Per això és una gran notícia que el Consorci per a la Normalització Lingüística obri la inscripció per a 1.700 cursos per a l’ensenyament de la llengua amb 40.000 places a tot Catalunya. L’objectiu és facilitar l’accés a aquesta formació, alhora que intentar posar fi a les llistes d’espera habituals en anys anteriors. El Pacte Nacional per la Llengua, un acord assolit al maig per impulsar l’ús social del català promogut pel Govern juntament amb ERC i els comuns, també ha de començar a donar fruits en el mateix sentit.