La justícia, cada vegada més lenta
L’obertura de l’Any Judicial va escenificar ahir la ruptura total entre el PP i les associacions conservadores de jutges i fiscals amb el Govern del PSOE, amb la insòlita plantada d’Alberto Núñez Feijóo i altres dirigents populars a l’acte presidit pel rei. Tot a compte de la presència del fiscal general de l’Estat, Álvaro García Ortiz, processat per un presumpte delicte de revelació de secrets que afecta la parella d’Isabel Díaz Ayuso, i que el president de l’Executiu central, Pedro Sánchez, hagi afirmat que una minoria de jutges fan política. Ja hem abordat aquest afer i no hi tornem a insistir, sinó que avui volem posar el focus en el fet que mentre que part de la cúpula togada i els partits arrosseguen el poder judicial al fang de la confrontació política, l’administració de la justícia, la que afecta el conjunt dels ciutadans, es deteriora dia a dia. Així ho demostren les dades de la memòria de l’any passat de l’Audiència Provincial de Lleida. Detalla que els assumptes que entren als Jutjats de Primera Instància superen “de forma excepcional i escandalosa” el número teòric fixat per a ells, que en els dos del Social gairebé el dupliquen, que hi ha una demora en el temps de resposta que pot arribar fins als onze mesos en els del Penal, i que aquest és de 17 mesos per als casos d’àmbit civil que arriben a l’Audiència. “Res no s’assembla tant a la injustícia com la justícia tardana.” Aquesta frase atribuïda a Sèneca, un dels filòsofs i polítics més cèlebres de l’imperi romà, continua plenament vigent, però no sembla que els successius governs se la prenguin gaire seriosament. Falten jutjats, falten magistrats titulars –un terç dels de Ponent són substituts–, i falten mitjans humans i materials. “La societat no es mereix que els poders públics entrin en desqualificacions ni en retrets mutus, sinó que les institucions funcionin amb normalitat i que actuïn al servei dels ciutadans”, va dir ahir la presidenta del Consell General del Poder Judicial, Isabel Perelló. Llàstima que el servei als ciutadans no sigui la gran prioritat per a alguns de responsables d’institucions públiques i partits.
Per la cooperació policial
Una de les grans notícies de la setmana a Lleida ha estat la detenció d’un comandament de la Guàrdia Civil a la reserva, d’un veí de Cervera i de l’amo d’un taller a Lleida com a presumptes responsables de l’assassinat del veí d’Oliana Joan Coromina a la Baronia de Rialb el gener del 2022. Els arrestos han estat fruit d’un operatiu conjunt de Mossos i Guàrdia Civil i cal aplaudir el resultat d’aquesta cooperació entre cossos policials, que marca el camí a seguir.