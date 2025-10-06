Diàleg imprescindible per als macroprojectes
Unes 1.400 persones, segons els càlculs dels Mossos d’Esquadra, i dos mil, per als promotors de la protesta, es van manifestar ahir pel centre de Lleida contra els macroprojectes energètics i en defensa dels municipis rurals i l’equilibri territorial. La manifestació estava convocada per setze entitats i va reunir veïns de municipis de Ponent on estan previstes plantes fotovoltaiques en terres agrícoles, parcs eòlics molt concentrats i grans plantes de biogàs, i també d’altres comarques com les Terres de l’Ebre, Anoia i Penedès que també tenen projectes similars als seus municipis.
Els assistents criticaven que aquestes actuacions no beneficien les zones on estan contemplades, sinó tot el contrari, i responen als interessos de grans empreses o fons d’inversió. Així mateix denunciaven el “gigantisme” d’algunes iniciatives, en res conforme a les dimensions dels municipis que han d’acollir aquestes macroplantes i que amenaça el futur de més de dos mil hectàrees agrícoles només en el cas de les comarques de Ponent. Una altra de les crítiques abocades és que els residus a tractar arribaran de tot Catalunya. No els falta raó als participants en les protestes intentant defensar els seus municipis i reclamant una vida i un futur digne per al món rural.
Però el que també queda clar és que cal afrontar com es gestionen els residus i com es produeix energia “neta” en un marc presidit pel canvi climàtic i els reptes que planteja i amb la digitalització en pràcticament tots els aspectes de la nostra vida. La Generalitat va aprovar l’any passat un pla estratègic alineat amb Europa que preveu destinar en el termini de cinc anys més de mil milions d’euros de fons públics i privats per a la construcció d’una cinquantena de plantes de biogàs per tot Catalunya. De segur que són necessàries per transformar rebutjos orgànics en energia però també és imprescindible que la implantació arribi precedida d’un diàleg clar amb els possibles afectats per arribar a consensos i que els projectes, i concretar-los, responguin a un equilibri territorial.
Música arreu
Els certàmens Musiquem Lleida! i Raimat Arts Festival han coincidit aquest cap de setmana al Segrià atraient gran quantitat de públic. Es tracta d’una nova mostra de la importància dels esdeveniments culturals com a motors de l’activitat tant social com econòmica ja que atreuen veïns i visitants. El paisatge i la gastronomia són els altres àmbits en els quals destaca Ponent, amb la qual cosa el trident d’atractius que podem oferir és pràcticament perfecte.