La investigació, un pilar bàsic del nostre futur
“Gràcies a la investigació som aquí.” Aquestes paraules de Rebeca Ríos, afectada per un càncer de mama, durant una jornada celebrada dijous a Lleida sobre aquesta malaltia, il·lustren millor que molts articles el gran valor de la investigació. Fa poques dècades, un diagnòstic de càncer gairebé equivalia a una sentència de mort en un curt espai de temps. Ara, en determinats tipus de tumors el nivell de curació és molt elevat i en d’altres, fins i tot metastàtics, hi ha tractaments que aconsegueixen convertir-los en una malaltia crònica. Això no hauria estat possible sense el treball dels científics. Un exemple són els de l’equip de l’IRBLleida que ha desenvolupat amb èxit un assaig en ratolins de cara a poder dissenyar una teràpia dirigida contra el pitjor tipus de càncer de mama, el triple negatiu. La investigació és clau per tractar tota mena de malalties, però també per a molts altres àmbits. La humanitat ha avançat gràcies a ella; per això resulta necessari reivindicar-ne el valor, perquè sempre acostuma a ocupar un lloc secundari en els pressupostos públics i, alhora, és una de les primeres partides que es retallen quan hi ha una mala conjuntura econòmica. A més, en el sector privat encara hi ha empreses que la releguen a un segon pla, quan pot ser vital per al seu avenir. Les dades de l’OCDE corresponents a l’any 2023 demostren que els països més avançats tecnològicament són els que dediquen un percentatge més gran del PIB a R+D+I. Destaca per sobre de tots Israel, amb més del 6%, seguit de Corea del Sud (5%), mentre que a Taiwan és un 4% i Suïssa, Àustria, Finlàndia, els Estats Units, Suècia, Bèlgica, Alemanya, Dinamarca i el Japó hi destinen entre un 3% i un 3,4%. Per la seua part, Espanya es queda en només l’1,5%. Invertir en investigació és invertir en un futur millor, amb menys malalties incurables, amb més facilitats per a la vida quotidiana o amb més possibilitats de mitigar el canvi climàtic, entre moltes altres millores.
Junts colla el PSC a Lleida
L’actual mandat municipal comença a encarar el tram final, perquè queda poc més d’un any i mig per a les eleccions del 2027. Cada partit ja comença a perfilar la seua estratègia i això afectarà sens dubte els governs locals que no tenen majoria, com el de Lleida ciutat. Fins ara, el PSC havia comptat amb el suport gairebé permanent, i sense haver de fer grans concessions, del grup de Junts per aprovar els principals expedients, com les ordenances fiscals i els pressupostos. Tanmateix, la tramitació de les taxes i tributs per a l’any que ve ha constatat que a partir d’ara ho tindrà més difícil per aconseguir aquest suport.