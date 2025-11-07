Una reforma administrativa bona... si es compleix
El Parlament va aprovar dimecres gairebé per consens (amb les úniques abstencions de PP i Aliança Catalana) la llei que elimina l’obligatorietat de la cita prèvia per als tràmits presencials a les administracions. En concret, indica que “en cap cas pot ser obligatòria” i només pot fer-se servir com una opció “per millorar els serveis d’atenció presencial”. La cita prèvia es va generalitzar durant la pandèmia de la covid, quan la normativa sanitària feia necessari evitar aglomeracions, i després gairebé totes les administracions l’han mantingut. Això els serveix perquè els seus serveis d’atenció al públic puguin organitzar-se millor. No obstant, en alguns casos s’ha convertit en una barrera a l’accés. Les queixes per la impossibilitat de trobar cita en organismes com Estrangeria, el Servei Públic d’Ocupació, la Seguretat Social o l’Oficina Municipal d’Atenció al Ciutadà de l’ajuntament de Lleida estan a l’ordre del dia. Així mateix, aquest diari ha publicat queixes de persones que afirmen haver hagut de pagar entre 50 i 100 euros per una cita a Estrangeria a locutoris especialitzats a captar les hores disponibles que les administracions activen periòdicament per via digital. D’altra banda, aquesta llei estableix que, si hi ha un pagament indegut de prestacions essencials per un error de l’administració, l’afectat no haurà de tornar l’import principal ni els interessos. Així mateix, reconeix el dret de les persones a rectificar errors comesos per evitar sancions, sempre que s’acrediti que van ser comesos de bona fe, i indica que el llenguatge de les notificacions administratives dirigides als particulars haurà de ser clar i comprensible. Sobre el paper, es tracta d’iniciatives que ajuden a facilitar el contacte dels ciutadans amb les institucions, però a hores d’ara resulta ociós reiterar que una cosa són les paraules i una altra, els fets. N’hi ha prou amb recordar que la llei estatal de Procediment Administratiu Comú, que va entrar en vigor el 2016, obliga els organismes públics a no sol·licitar documents que poden obtenir a través de les seues plataformes de dades. Gairebé deu anys després, continuen sense fer-ho, vulnerant aquesta norma de forma flagrant.
El nou envit de Junts
Després d’aprovar fa uns dies la seua ruptura amb el PSOE, Junts va anunciar ahir que ara anirà un pas més enllà i bloquejarà totes les lleis que es tramitin. L’objectiu és clar: forçar Pedro Sánchez a convocar eleccions sense haver de participar en una moció de censura al costat del PP i Vox. De moment, no hi ha res que faci pensar que el líder del PSOE tingui previst donar el seu braç a tòrcer i, d’altra banda, fa temps que aquesta legislatura ja està encallada.