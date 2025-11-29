La pesta porcina, una amenaça per a Lleida
La Generalitat i el ministeri d’Agricultura van confirmar ahir els dos primers casos de pesta porcina detectats a l’Estat des de l’any 1994. Es tracta de dos senglars que van ser trobats morts al parc de Collserola, a prop de la Universitat Autònoma de Barcelona i dins del terme de Cerdanyola del Vallès, dimecres passat. El Govern va establir una zona de vigilància de 20 quilòmetres a partir del focus, que comporta la restricció de moviments dels porcs de les granges, la recerca de possibles animals morts, la recollida de trampes de captura i material de desinfecció i altres mesures per intentar blindar el perímetre i evitar la sortida de senglars d’aquesta àrea. A l’espera de veure si aquest dispositiu resulta efectiu i evita la propagació de la malaltia, que no afecta els humans, encara que es consumeixi carn d’animals infectats, la seua aparició comporta el tancament de les exportacions de carn de porc a fora d’Europa, la qual cosa suposa un cop dur per a un sector molt important en l’economia de les comarques de Lleida, que l’any passat va generar una renda de 1.382 milions. La cabana actual a la demarcació representa gairebé el 60% del total de la de Catalunya, i voreja els 4,8 milions de caps distribuïts a 2.759 granges, el número de les quals és especialment important al Segrià, amb 761, i la Noguera, amb 682. Ara, el risc és que la pesta porcina comporti una retallada dels mercats que acceleri el descens de preus registrat en els últims mesos després de dos anys, 2023 i 2024, en els quals hi va haver cotitzacions històriques que van disparar els beneficis a cotes mai vistes. Precisament, una jornada celebrada dijous dins de la nova fira Agrobiotech va constatar que aquest any la caiguda havia estat del 6,4% i que la previsió era que el 2026 es mantindria aquesta tendència a la baixa. El conseller d’Agricultura, Òscar Ordeig, va admetre que l’impacte econòmic serà “gran” si es confirma la suspensió d’exportacions a països que no formen part de la UE, malgrat que va reivindicar que les granges catalanes són “de les més segures i modernes”. Al marge dels seus possibles efectes en l’economia, també cal posar el focus en el fet que la pesta porcina africana s’ha detectat en dos senglars, confirmant així els pitjors presagis de les organitzacions agràries, que des de fa temps adverteixen de la necessitat que hi hagi un control més gran sobre la fauna salvatge per les conseqüències negatives que té en la producció agrària i ramadera, no només perquè arrasen cultius, com és el cas dels conills, o perquè algun depredador mati ovelles o vedells, sinó per la possible transmissió de malalties. És cert que és una tasca complicada, però també ho és que a moltes zones de Catalunya hi ha una sobrepoblació de senglars, cabirols o conills que fa necessari adoptar mesures per evitar que vagi a més.