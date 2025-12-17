El del comissari no hauria de ser l’únic cessament
El ministeri de l’Interior va cessar ahir el nou comissari de la Policia Nacional de Lleida, Antonio José Royo Subías, només una setmana després que hagués pres possessió del càrrec, arran que aquest diari publiqués dissabte passat que el 2004 havia estat condemnat en ferm per assetjar sexualment una subordinada a Guipúscoa el 1999. El pitjor és que si ni SEGRE ni cap altre mitjà de comunicació hagués difós aquesta informació, Royo hauria continuat ocupant el càrrec amb total normalitat. És impossible que el ministre Fernando Grande-Marlaska pugui estar al corrent de tots els nomenaments de comissaris provincials i dels seus currículums, encara que ja havia cessat Royo el 2018 quan dirigia la unitat de suport a les víctimes de violència sexual i masclista a Saragossa. Però igualment resulta palmari que hi ha un o diversos alts càrrecs de la Policia Nacional que sí que eren coneixedors de l’existència d’aquesta condemna i que malgrat això van promoure o van donar el vistiplau a aquest nomenament. Així que seria recomanable que aquesta no fos l’única destitució per aquest assumpte, perquè aquest tipus d’actuacions són intolerables. A més, resulta molt difícil entendre per a un ciutadà corrent que un policia amb aquests antecedents penals hagi continuat ocupant llocs de responsabilitat els últims vint anys, perquè abans de venir a Lleida era l’agregat d’Interior a l’ambaixada d’Espanya a Algèria.
Curiosament, aquest episodi ha tingut lloc alhora que el PSOE s’ha vist sacsejat per diversos casos d’assetjament sexual, davant dels quals el partit ha mostrat una paràlisi alarmant a pesar que es defineix com a feminista. El primer va ser el que va afectar Francisco Salazar, assessor de la Presidència del Govern central, al qual almenys dos militants van denunciar a nivell intern sense que la direcció adoptés cap mesura fins que al cap de cinc mesos elDiario.es ho va fer públic. Llavors Salazar va renunciar al càrrec, va acabar donant-se de baixa i el PSOE ha optat per no activar la via judicial. També va ser denunciat pel mateix motiu el president de la diputació de Lugo, José Tomé, que ha deixat aquest càrrec, però no el d’alcalde de Monforte de Lemos, i la cúpula del partit a Galícia està a l’ull de l’huracà perquè coneixia les acusacions i tampoc va fer res. Així mateix, han hagut de dimitir per aquest MeToo Javier Izquierdo, senador per Valladolid i membre de l’executiva federal, i el número dos de la formació a València, entre altres càrrecs públics.
Resulta lamentable la incapacitat dels socialistes a l’hora de tallar d’arrel aquests comportaments menyspreables que, com demostra també el cas del ja excomissari de la Policia Nacional de Lleida, per desgràcia continuen arrelats entre homes que ostenten una posició de poder.