El repte de tenir una ciutat més neta
El concurs per a la nova concessió per deu anys del servei de neteja viària i recollida d’escombraries a Lleida ciutat, valorat en més de 238 milions d’euros, arriba a la recta final després que ja s’hagi fet públic en la taula de contractació l’informe sobre els criteris tècnics i s’hagin obert els sobres de l’oferta econòmica de les tres aspirants: les UTE Romero Polo-Valoriza, Arnó-Grupo GBI i l’empresa FCC. La primera, que integra Ilnet, l’actual concessionària, es perfila com la guanyadora després que hagi estat la més ben puntuada a nivell tècnic i també sigui la més barata, encara que per molt poc. La brutícia de la via pública és un dels grans cavalls de batalla de l’ajuntament en els dos últims mandats. Veure residus i tota mena d’objectes fora dels contenidors s’ha convertit en una cosa quotidiana en gairebé tots els barris, quan abans de la pandèmia era una situació delimitada a uns punts molt concrets de la ciutat. L’equip de govern confia que el nou contracte suposarà un abans i un després, perquè el servei comptarà amb maquinària més moderna i més mitjans, a l’augmentar considerablement la seua dotació pressupostària. És possible que acabi sent així, però a més de per la millora del servei per si mateix, haurà de vetllar perquè els ciutadans actuïn amb civisme, deixant les escombraries i els objectes voluminosos on toca.
No serà una tasca senzilla, perquè es tracta de comportaments que s’han prolongat en el temps des que va començar la pandèmia, i segurament caldran mesures més contundents que les merament pedagògiques. I alhora, molts veïns exigiran que els carrers estiguin més nets que mai després de la pujada del rebut que paguen per la recollida de la brossa que ja hi ha hagut aquest any i l’aprovada per al vinent. El nou contracte entrarà en vigor en els propers mesos, després que l’actual, adjudicat el 2006 i que havia d’acabar el 2016, hagi durat el doble després de quatre pròrrogues. Precisament, aquesta circumstància també ha contribuït al deteriorament del servei. Les necessitats actuals són diferents de les que hi havia fa dos dècades, i encara que en cada pròrroga s’hagin actualitzat les prestacions i el pressupost, adaptar un marc antic a l’evolució de la ciutat resulta molt complicat.
En aquest sentit, cal instar l’ajuntament, governi qui governi, a actuar amb més previsió respecte a les concessions de serveis públics. Ara també està sobre la taula una nova pròrroga d’any i mig del dels autobusos urbans, que penja d’un fil al no comptar de moment el govern del PSC amb el suport de cap grup de l’oposició, quan el 2023 ja es va ampliar fins al proper 31 de desembre. I el de la zona blava va acabar sent municipalitzat sis anys després que s’extingís el contracte de la concessionària.