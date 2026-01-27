Els camises brunes de Trump
L’Alemanya nazi veia els jueus com una espècie de subhumans, que eren portadors de tots els mals del món i que havien estat els causants de la derrota germànica a la Primera Guerra Mundial. Quan Adolf Hitler va arribar al poder el 1933, es van posar en marxa d’immediat una sèrie d’actuacions destinades a desposseir els membres d’aquest col·lectiu dels seus drets civils i provocar-ne la ruïna econòmica. L’objectiu inicial era el d’acabar arrabassant-los els seus béns i forçar que marxessin del país. Una vegada començada la Segona Guerra Mundial, els jerarques nazis fins i tot van arribar a estudiar el trasllat massiu a Madagascar, on els deixarien abandonats a la seua sort. L’holocaust no va ser la primera alternativa, sinó la conseqüència d’un procés creixent de deshumanització d’un grup, en aquest cas ètnic, al qual se n’hi van anar sumant d’altres, com per exemple adversaris polítics, gitanos, discapacitats o homosexuals. Precisament, ahir es va celebrar el Dia Internacional en Memòria de les Víctimes de l’Holocaust, en commemoració de l’alliberament del camp de concentració d’Auschwitz el 27 de gener del 1945. L’objectiu és evitar que aquesta barbàrie pugui tornar a repetir-se. Per això en els actes que se celebren a Lleida els principals protagonistes són alumnes. Cal insistir en aquesta línia, perquè és més necessari que mai que els joves aprenguin de la història. Perquè aquesta ens ensenya que els nazis van començar fuetejant els jueus i aplicant la discriminació racial a través de forces paramilitars, primer les SA, les denominades camises brunes, i després les SS. Curiosament, ara el govern de Donald Trump persegueix els immigrants als EUA amb el desplegament dels agents del Servei d’Immigració i Control de Duanes (ICE per les sigles en anglès), que actuen sense contemplacions per detenir qualsevol que no tingui els papers en regla, encara que es tracti d’un nen de 5 anys, i que poden assassinar impunement a trets en ple carrer persones que l’únic que fan és protestar contra la seua brutalitat. Compten amb l’empara del Govern, que és capaç de negar la realitat que mostren les imatges d’aquests crims i difondre versions inventades a través de mitjans afins i xarxes socials, seguint la premissa d’un altre dels grans capitostos nazis, Joseph Goebbels, que “una mentida mil vegades repetida es converteix en una gran veritat”.
Siguem clars, el que està succeint a Minnesota amb la persecució als immigrants i la repressió de les manifestacions és més propi d’una dictadura que d’una democràcia. És un perill per a tothom, perquè els EUA són la principal potència mundial i, a més, els que manen (que són molts més i més poderosos que Trump) treballen des de fa temps activament perquè els seus adlàters liderin com més governs millor a Europa. No combatre la mentida i quedar-nos impassibles ajuda que se surtin amb la seua.