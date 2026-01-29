Partidisme per sobre de l’interès general
El Congrés va rebutjar dimecres el decret de revalorització de les pensions per a aquest any amb els vots del PP, Vox i Junts. Aquest últim grup, els diputats del qual són decisius, i els populars van posar l’accent que el seu posicionament estava motivat perquè el text incloïa la pròrroga de la prohibició del desnonament de famílies vulnerables. De fet, també renovava el bo social per a la factura de la llum, hi havia rebaixes fiscals per als afectats per la dana i els grans incendis de l’estiu passat i actualitzava les entregues a compte a les comunitats autònomes i les corporacions locals, entre altres mesures. El ministre de Presidència, Félix Bolaños, va destacar que oposar-se al decret era anar en contra dels jubilats i de les famílies vulnerables, però PP i Junts no van donar el seu braç a tòrcer. La pujada mitjana prevista per a les pensions aquest any és del 2,7%, malgrat que el percentatge augmenta fins a un 7% per a les mínimes i a un 11,4% per a les no contributives. Aquest revés no tindrà conseqüències per a aquest mes de gener, perquè el pagament amb la consegüent actualització ja està en marxa, però obligarà l’Executiu a actuar per evitar que sí que afecti les pensions el proper mes. No és una situació nova, perquè l’any passat va succeir el mateix, i llavors el Consell de Ministres va aprovar un nou decret canviant part del contingut que va permetre’n la posterior validació al Congrés. Que ara es repeteixi aquest escenari és una altra mostra del deteriorament de la vida política estatal. Les diferents formacions prioritzen el partidisme davant d’una qüestió bàsica d’interès general com és el sistema de pensions. El que prima a l’hora de negociar, en lloc de buscar punts de trobada, és intentar deixar en evidència l’adversari, i així és pràcticament impossible que es pugui construir res, tenint en compte la fragmentació del mapa polític. Les causes de la desafecció ciutadana cap a la política són moltes, però aquesta n’és una.
Regularització d’immigrants
L’aprovació dimarts per part del Consell de Ministres de l’inici dels tràmits per a la regularització d’uns 500.000 immigrants va obrir un altre front entre el PSOE, que va pactar aquesta iniciativa amb Podem, i el PP, que ja ha anunciat que la intentarà frenar a la UE, al·legant que és contrària al pacte europeu d’immigració. Com vam donar compte fa unes setmanes, les persones d’origen estranger són bàsiques en el mercat laboral a Lleida, fins al punt que representen gairebé un de cada quatre afiliats a la Seguretat Social. Dir que els immigrants prenen llocs de treball o són els culpables del col·lapse de serveis públics són missatges demagògics que no es corresponen amb la realitat.