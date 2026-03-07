Guerra sense causa justa que ens perjudica a tots
El règim iranià dels aiatol·làs és menyspreable, abominable, execrable... podem afegir més qualificatius en aquesta línia. És intolerable que hi hagi una policia de la moral que obligui les dones a portar vel en contra de la seua voluntat. Ha massacrat milers de persones en les protestes massives dels últims anys. Primer el 2022, quan molts joves es van mobilitzar arran de la mort de Mahsa Amini a causa del maltractament policial al ser arrestada per portar mal col·locat el vel, i després en les grans manifestacions de fa només unes setmanes. Al marge d’aquests episodis, la repressió ha estat constant. N’hi ha prou d’assenyalar que l’any passat hi va haver més de 2.000 execucions de condemnats a pena de mort. Ara bé, defensar que els Estats Units i Israel han iniciat una guerra contra l’Iran per aquests motius és combregar amb rodes de molí, igual que afirmar que si s’està en contra de la guerra s’està a favor d’aquesta dictadura. És possible que Pedro Sánchez hagi apostat pel “no a la guerra” per càlcul electoral. O pot ser que no. De qualsevol manera, és preferible estar del costat de la legalitat internacional que al contrari. Aquest és un debat de pes en el qual sobren els posicionaments de barra de bar com l’exhibit per Isabel Díaz Ayuso al dirigir-se a les dones d’esquerra, aprofitant que demà és el 8-M, per dir: “Les animo a anar soles i borratxes per Teheran. O per exemple amb minifalda a Kabul. Vinga. Vagin allà i enduguin-se els seus amics gais, a veure quan els penjaran de les grues, perquè és així com tracten l’homosexualitat i les dones en aquests països tan somiejats dels quals vostès tant presumeixen.” Seguint el seu argument, els EUA i Israel haurien de bombardejar també l’Aràbia Saudita i diversos estats més, sense oblidar que el règim dels talibans a l’Afganistan va sorgir arran que els nord-americans donessin suport als insurgents durant l’etapa de l’ocupació soviètica, i que s’ha reinstaurat amb més fortalesa després que les tropes dels EUA intervinguessin directament en el país arran dels atemptats de l’11-S per acabar retirant-se’n definitivament el 2021.
El que passarà amb l’Iran una vegada acabi aquesta guerra és una incògnita. El que ja és segur és que es perdran milers de vides i que els danys materials seran enormes. I a més, la majoria dels ciutadans en patirem les conseqüències. Com vam publicar ahir, el preu dels fertilitzants ha pujat fins a un 56% en cinc dies de guerra, el del gasoil agrícola, un 8%, i els fitosanitaris van pel mateix camí. És a dir, que produir aliments serà més car, la qual cosa repercutirà negativament en les butxaques de tothom. Bé, de tothom no, perquè alguns hi sortiran guanyant, com també esperen fer-ho els que han promogut aquest conflicte per augmentar el seu control sobre el petroli i el gas.