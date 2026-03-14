Tecnologia per a una millor equitat territorial
La conselleria de Salut va presentar ahir a Tremp un servei pioner a tot l’Estat de transport sanitari amb drons entre l’hospital del Pallars i l’Arnau de Vilanova. Està previst que entri en funcionament a l’estiu, una vegada completats tots els tràmits normatius, i servirà per a l’enviament de bosses de sang, mostres biològiques, fàrmacs i material mèdic. Aquest sistema redueix el temps del trasllat i la degradació de les mostres. A més, podrà atendre serveis no programats. Salut, que ja treballa perquè en una segona fase hi hagi noves rutes amb drons entre Tremp, Sort i Vielha que donin servei als hospitals i ambulatoris d’aquesta zona del Pirineu, subratlla que aquesta prestació contribuirà a una millor equitat territorial. Aquesta iniciativa és una aposta més en la línia d’utilitzar les noves tecnologies per millorar els serveis sanitaris a les zones menys poblades. Una mostra és el de la Tele-UCI territorial impulsada pel servei de Medicina Intensiva de l’Arnau i la direcció de l’hospital de Tremp, que en el primer any de funcionament va evitar que un 14% de malalts greus que eren al segon centre haguessin de ser traslladats.
Així mateix, aquest hospital i el Santa Maria de Lleida comparteixen gestió a través de l’empresa pública GSS i està previst que aquesta també assumeixi la de Sant Hospital de la Seu d’Urgell. A part de per a l’atenció als pacients, aquest tipus de projectes i el treball en xarxa també poden ser positius de cara que els professionals de medicina o infermeria no considerin que treballar en centres sanitaris allunyats de les principals ciutats és un llast per a la seua carrera. Ara és possible fer activitats de formació i formar part d’un servei sanitari més ampli interactuant a distància. Precisament, l’exemple de l’administració pot ser un incentiu perquè empreses privades facin el pas per preveure la seua implantació al Pirineu o facilitin que els seus empleats hi puguin treballar, per a la qual cosa cal completar el desplegament de fibra òptica i millorar les infraestructures viàries.
Senglars i pesta porcina
El Govern sembla haver assumit la demanda de les organitzacions agràries i de representants del sector que cal abatre tots els senglars de l’àrea afectada pel brot de la pesta porcina africana a l’entorn de Collserola. Dos mesos i mig després, amb un balanç de 227 casos detectats, és urgent procedir a aquesta operació per diversos motius: cal adoptar mesures contundents per evitar que el virus afecti porcs; a Catalunya hi ha una sobrepoblació de senglars, molta més que els 600 que hi ha en aquella zona, i igualment la malaltia acabaria amb la majoria.