Amnistia ara? Precisament ara?
El Suprem ha amnistiat Puigdemont. Ara. Precisament ara. Just la setmana de les eleccions i 5 dies després que Puigdemont concedís una entrevista en la qual insultava amb una duresa fora de lloc Pedro Sánchez. Dos cops baixos per al president espanyol perquè tothom sap com ven fora de Catalunya que se’l responsabilitzi del perdó al líder de Junts. El Suprem ha dictat una resolució asèptica. Es limita a amnistiar Puigdemont, Comín i Puig aplicant la llei. Que el Suprem es limiti a aplicar la llei en un afer que afecti Puigdemont és una notícia de primer ordre. Cal recordar la resposta estrafolàriament bel·ligerant d’aquest tribunal contra el Constitucional quan aquest el va instar a aplicar l’amnistia. El va acusar d’ingerència en les seues atribucions, i és veritat que els magistrats del Suprem tenen l’última paraula sobre com interpretar les lleis, però el Constitucional ha de revisar si es dicten resolucions fora de lloc, tan allunyades de la llei que vulneren el dret a una sentència raonada. Exactament això va fer el Suprem al no aplicar l’amnistia a Puigdemont raonant –això de raonar és un dir– que es va enriquir personalment amb el referèndum de l’1-O perquè, si no l’hagués finançat amb diners públics, ho hauria fet amb els seus fons, com si un tribunal pogués condemnar algú pel que se suposa que aquest algú faria si es donessin unes circumstàncies que no s’han donat. La correcció política diu que el poder judicial es mou amb independència del polític, i si el Suprem ha amnistiat Puigdemont la setmana de les eleccions és per pura casualitat. Però nosaltres preferim dir una altra cosa que ens ensenyen les més elementals matemàtiques. En les últimes tres dècades, l’esquerra ha governat Espanya durant 16 anys i la dreta durant 14, però el Consell General del Poder Judicial (CGPJ) ha tingut una majoria conservadora durant més de 22 i un president conservador durant 27. Aquests comptes no quadren. Feijóo ha expressat l’afany d’assolir una majoria de tres cinquens al Senat. Per què tres cinquens? Perquè aquesta és la majoria reforçada necessària per renovar quatre magistrats del Constitucional. Ja fa 10 mesos que aquests quatre magistrats haurien d’haver estat nomenats, però el PP ha bloquejat la renovació perquè espera que les eleccions de diumenge li permetin arribar, amb Vox, a aquesta majoria de tres cinquens. La Constitució estableix terminis per renovar aquests òrgans, la qual cosa no pot dependre de la voluntat dels partits. El bloqueig de les renovacions per part del PP al CGPJ li ha permès controlar la justícia. Amb una majoria conservadora al Constitucional, les sonades raons del Suprem per negar l’amnistia –per negar-se a aplicar la llei– s’haurien convertit en sonada jurisprudència. Estem avisats.