El testament de Nobel
Premis per accident
Així com el descobriment de la pólvora s’atribueix als xinesos allà cap al segle IX i la seua utilització majoritària aniria al del camp armamentístic, amb Alfred Nobel arribaria el 1866 la dinamita, un explosiu que permetria l’explosió “controlada”, especialment útil en el camp de les grans obres d’enginyeria, encara que també acabés fent-se servir en els explosius bèl·lics. De la seua mà, unes vegades per accident i d’altres com a objectiu directe, es produiria la mort de milers de persones. En el llistat dels que van caure accidentalment es troba Emil Nobel, germà d’Alfred. Un accident recollit pels mitjans de l’època sota el títol “la mort del mercader de la mort” al creure per error que la víctima era l’investigador (Viquipèdia). Un fet que, unit al dolor per la mort accidental del seu germà, va portar Alfred Nobel a voler rentar la seua consciència, deixant en testament una part de l’enorme fortuna aconseguida amb la dinamita als professionals i organitzacions que més destaquessin per la seua contribució a favor de la humanitat.
Nobel de la Pau. Explosió incontrolada
És sens dubte la nominació més controvertida entre les sis especialitats. I és que entre les persones nominades i que gaudeixen de la simpatia de la gent, n’hi ha que no han arribat a guanyar-lo mai, com Gandhi, i, entre les que l’han guanyat, moltes no compten amb el menor consens social.
La pregunta que ens fem tots és per què el Nobel de la Pau és el més controvertit? Probablement es deu al fet que els nominats en aquesta àrea són personatges públics i, en conseqüència, no només estan sotmesos a l’avaluació del comitè d’experts nomenat pel Parlament suec, també a la del jurat popular, que som tots, cada un amb la nostra ideologia i interessos particulars. Mentre que en la resta de les especialitats els nominats són professionals especialitzats i per tant s’escapen al coneixement de la majoria dels mortals i del seu judici crític.
Premi Nobel de Psicologia?
Com tots sabem, Alfred Nobel va nomenar hereves cinc especialitats: Física, Química, Medicina, Literatura i Pau.S’hi va afegir l’any 1968 el premi d’Economia, gràcies al suport del Banc de Suècia. Encara que no existeix el Nobel de Psicologia, sí que hi ha alguns psicòlegs que l’han guanyat per la seua contribució a les especialitats beneficiàries en el testament.
El primer i més conegut de tots és Daniel Kahneman, mort l’any passat i guanyador del Nobel d’Economia el 2002 per la seua teoria sobre com prenen decisions les persones en entorns d’incertesa, explicant-nos a tots que les respostes preses no sempre eren les que comptaven amb una probabilitat més gran ni les que entraven dins de la més estricta racionalitat, tal com ens va explicar Kahneman al seu llibre Pensar ràpid, pensar a poc a poc.