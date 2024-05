L’hora de la veritat

Creat: Actualitzat:

Ahir va començar una nova fase de la lliga, i encara que es jugava el play-off amb un equip que venia de perdre els seus darrers partits en la lliga regular, s’havia de sortir molt mentalitzat i pensant que la feina no estava feta. Es partia amb la premissa que el Força Lleida havia anat de menys a més en la lliga regular i que en les darreres jornades havia estat un equip imparable, mostrant-se fort i segur en la pista. Però s’ha de tenir present que això és un play-off, i un play-off pot ser un punt i a part per als equips, i que es pot tirar per la borda tota la feina feta durant tots els darrers mesos. Tots els seguidors lleidatans esperàvem que el Força Lleida continués amb la bona dinàmica amb la qual va acabar la lliga regular, i alhora que l’Alacant no fos capaç de recuperar-se de la seva dinàmica negativa en què havia arribat al play-off.Ahir l’equip del Força Lleida va sortir amb ganes de guanyar, per acabar per la via ràpida i deixant les coses clares des d’un bon principi. La relaxació no és viable, i encara que molts cops en el primer partit pot més el cor que el cap, és molt important aconseguir la victòria. Ja tenen el primer assalt, ara el que s’ha de mantenir és el factor pista i posar pressió al rival. A tothom ens agradaria veure molts partits, però el que ha de fer l’equip de Ponent és acabar el play-off per la via ràpida, per evitar sobrecàrrega de minuts, lesions i ensurts de darrera hora.Cada partit d’aquesta sèrie serà diferent i de segur que tocarà patir, però esperem que els resultats siguin sempre els mateixos, la victòria del Força Lleida.