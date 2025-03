Cop a la Lliga a Granada

Creat: Actualitzat:

L’Hiopos Lleida va aconseguir ahir una mica més que una victòria. L’equip de Gerard Encuentra va fer un pas gairebé definitiu per a la permanència a l’ACB. És cert que encara queden onze jornades, però després d’aquest triomf el Lleida supera en tres el cuer Corunya i en dos, més l’average, el Granada. Prou avantatge per donar per feta la permanència? Ni de bon tros, però no em negaran que a aquestes altures de la competició també és molt difícil pensar que corunyesos i granadins faran un gir absolut als seus resultats per superar el Lleida.

La victòria d’ahir té encara més valor si tenim en compte que amb aquesta es trenca amb gairebé cinc mesos de sequera fora de casa, ja que l’únic triomf lluny del Barris Nord es remuntava al 27 d’octubre de l’any passat quan es va guanyar a Lugo el Breogán (77-81).

I aquesta victòria té, segons la meua opinió, dos clars protagonistes. D’una banda, James Batemon (per què no vas arribar abans!). Va ser, una vegada més, el màxim anotador del Lleida i del partit amb 23 punts i una valoració de 27. I l’altre gran protagonista, i ja ho porta sent alguns partits, és Bozic, capturador de 9 rebots per acabar amb 28 de valoració. A falta d’un cinc pur, el croat, amb només 2 metres, està sent el millor defensor.

I a partir d’ara, què ens diu el calendari? Doncs que pel Barris Nord, escenari gairebé inabordable, han de passar equips que fan una mica de por com ara Joventut, València, Unicaja i Tenerife, un matx que l’afició del Lleida té marcat en roig després de la penosa actuació de l’entrenador Txus Vidorreta en la primera volta. Esclar que també ens han de visitar Breogán i Múrcia. I aquests segur que cauen davant de l’allau dels bordeus, tant a la pista com a la grada.