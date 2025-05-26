Moment d’armar-se
Últim partit al Barris Nord com a colofó a la brillant temporada que l’Hiopos Lleida ha brindat a la seua afició en el seu debut a l’ACB.
El condicionant d’haver aconseguit l’objectiu de la permanència a falta de quatre jornades, juntament amb el potent rival de torn amb algun objectiu encara per complir, va suposar un comiat agredolç com a colofó.
A falta de l’última jornada a Fontajau (per cert, el president del Granada ja no serà necessari que dubti del fair play del Lleida), la direcció esportiva i l’entrenador s’han de posar en marxa per millorar l’equip de cara al pròxim curs.
Bé és cert que quan un equip ascendeix la primera temporada no està exempta de dificultats. Necessitat de renovar gairebé la totalitat de la plantilla, d’un augment substancial del pressupost i canvis estructurals en el club, sense oblidar que en algunes ocasions es rep un menor respecte arbitral. Una vegada superat amb nota el debut, és moment de plantejar-se la consolidació. Per això, és necessari enfortir totes les àrees.
En l’esportiva, ara es disposa del temps necessari per corregir errors en posicions que són determinants en el bàsquet modern.
És necessària la figura d’un director de joc amb experiència a la Lliga que controli el ritme i que sigui capaç de fer millors els seus companys. Incorporar un pivot gran amb intimidació és també primordial.
Lleida ha patit molt quan s’ha enfrontat a equips que compten amb aquest perfil. I és que comptar amb jugadors determinants en la posició d’un (base) i cinc (center) suposen un salt de qualitat que permet competir en igualtat de condicions amb la gran majoria dels equips. Arriba el moment d’armar-se i, com més, millor.