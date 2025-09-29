Ja saben el que és perdre
Després de les quatre primeres jornades disputades en l’estrena, històrica d’altra banda, a la Segona Federació, l’Atlètic Lleida no només no coneix la victòria sinó que, a més, ja sap el que és perdre. Tampoc passa res si es té en compte que aquesta temporada està considerada, des del club, com de transició, d’adaptació a la categoria, encara que a la plantilla figuren jugadors ja bregats. Després de tres empats consecutius es va perdre a Olot en la recta final del partit. A veure si d’aquí a set dies, davant del Girona B, s’aconsegueixen sumar els punts, però de tres en tres. I sense el concurs de Boris Garrós, expulsat amb targeta roja directa. Però, ho repetim, no hi ha motiu d’alarma de moment. Per cert, ja ho apuntàvem en la contra anterior: des que s’ha alçat el teló aquesta campanya 2025-2026, cap dels tres inquilins que comparteixen el Camp d’Esports saben el que és guanyar com a locals, encara que, això sí, els de Gabri han vençut en les seues dos rondes de la Copa Federació i aquest dimecres se les veurà al recinte de Doctor Fleming amb l’Eixea, en un xoc en què el guanyador s’emportarà la grossa del torneig: jugar, i a casa, a la Copa del Rei davant d’un equip de Primera. Tots seran al bombo a excepció dels quatre participants a la Supercopa. Com deu ser la cosa que l’AEM també ha programat el seu particular partit de la Copa de la Reina al Recasens. Per alguna cosa deu ser.